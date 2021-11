Xiaomi 12 Ultra potrebbe essere INCREDIBILE (FOTO)

Oggi Letsgodigital ha mostrato l'ultimo brevetto di design di uno smartphone premium targato Xiaomi. Come mostrato in figura, il nuovo portatile adotterà uno schermo curvo con un minuscolo foro per la fotocamera selfie, ma la curvatura della superficie curva sembra che sia relativamente più piccola del normale.

Xiaomi 12 Ultra senza segreti: sarà così?

Sul retro dovremmo avere un enorme comparto fotografico. Ci dovrebbero essere un totale di quattro telecamere. Quella in basso poi, potrebbe essere un sensore periscopico. Sul lato sinistro invece dovrebbe esserci una lunga striscia di flash.

Non è ancora certo se il design di questo telefono corrisponda all'imminente Xiaomi 12 o al 12 Ultra e al momento non ci sono molte informazioni sui dettagli dei futuri top di gamma del marchio cinese. È stato solo confermato che disporranno di uno schermo curvo e di un sensore per la fotocamera posteriore da 50 megapixel.

In termini di hardware, Xiaomi 12 sarà il primo ad essere dotato del processore di punta Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Questo chip è costruito utilizzando la tecnologia di processo a 4 nm e prodotto da Samsung. È composto da 1 × 3,0 GHz Cortex X2 super core + 3 × 2,5 GHz grande core +4 * 1,79 GHz piccolo core composto da 8 core; e la GPU è Adreno 730. Lo smartphone verrà lanciato ufficialmente a dicembre, subito dopo lo Snapdragon Technology Summit del 30 novembre.

Lu Weibing, direttore generale del marchio Redmi di Xiaomi, ha recentemente parlato dei suoi piani per far crescere il business dei telefoni nel suo mercato cinese.

Secondo le stime di Canalys, nel terzo trimestre di quest'anno; nella RPC sono stati venduti circa 78,8 milioni di smartphone, ovvero il 5% in meno rispetto a un anno fa. Il leader asiatico è Vivo con una quota di circa il 23%. Ci sono poi OPPO e Honor, che occupano rispettivamente il 21% e il 18% del mercato cinese. Xiaomi è ora in quarta posizione con il 14%.

Weibing ha affermato che il fondatore di Xiaomi Lei Jun ha dato istruzioni rigorose per portare l'azienda al primo posto nel mercato degli smartphone entro i prossimi tre anni.

Segnaliamo che per far questo, la società svilupperà attivamente una rete di vendita al dettaglio.