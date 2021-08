La scorsa settimana, il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha presentato ufficialmente il primo vero telefono cellulare full screen dell'azienda soprannominato Mi Mix 4. Oggi è stato messo in vendita. La versione di configurazione più bassa costa 4.999 yuan ($ 772) mentre il modello più performante arriva a 6.299 yuan ($ 972). Non sorprendentemente, è andato “Sold Out” e ci è voluto soltanto 1 secondo.

Xiaomi Mi Mix 4: cosa sappiamo del dispositivo in arrivo?

Per quanto riguarda altri numeri di vendita impressionanti, in 1 minuto la compagnia ha guadagnato 300 milioni di yuan (46,31 milioni di dollari). Allo stesso tempo, sono stati messi in vendita altri prodotti Xiaomi. Le vendite del Mi Pad 5 hanno superato i 200 milioni di yuan (30,88 milioni di dollari).

Tuttavia, non è tutto oro quel che luccica: Lu Weibing si è scusato e ha affermato che il Mi Mix 4 è davvero esaurito. Prima di questo, Lu Weibing aveva già affermato che la fornitura del device sarebbe stata alquanto limitata. Il primo lotto di prevendite è andato Sold Out. La scarsa disponibilità del Mi Mix 4 è dovuta alla difficile reperibilità dello Snapdragon 888+ e al bassissimo tasso di resa del corpo in ceramica (il costo di una ceramica leggera è 5-6 volte quello di un vetro).

Il flagship sfoggia un processore Snapdragon 888 Plus. E sebbene abbia debuttato con questo chip, non è il più punto saliente di questo telefono. Intendiamo dire che la serie Mi Mix è sempre stata conosciuta per le sue innovazioni in termini estetici. Questo modello di nuova generazione ha alzato ulteriormente l'asticella. Il nostro protagonista utilizza una tecnologia CUP (sta per Camera Under Panel), che permette di nascondere lo snapper frontale da 20 megapixel sotto lo schermo. Inoltre, continua a utilizzare un corpo in ceramica integrato.

Oltre a questo, Il Mi Mix 4 utilizza uno schermo flessibile AMOLED da 6,67 pollici leggermente curvo. Questo è un display di alto livello che supporta uno schermo a colori primari a 10 bit, display TrueTone e Dolby Vision. Sulla parte superiore, è ricoperto da un Gorilla Glass. Inoltre, questo schermo può regolare automaticamente il raffreddamento e il riscaldamento dello schermo in base alla temperatura del colore dell'ambiente.

Sotto il cofano troviamo anche una batteria integrata da 4500 mAh che supporta la ricarica cablata da 120 W e la ricarica wireless da 50 W. Può essere completamente ricaricato in 15 minuti. Il telefono utilizza l'ultima piastra di temperatura in grafene di grandi dimensioni.

Per quanto riguarda la fotocamera, l'azienda lo ha dotato di una tripla fotocamera sul retro. È costituito da una main camera da 100 megapixel, un teleobiettivo periscopico 50X e un'ottica ultra wide da 120 gradi.

Xiaomi

Smartphone