La serie Xiaomi Mix è una serie di punta che pone l'accento sul design dello smartphone. Nel corso degli anni, questa serie ha visto ammiraglie con display full screen e potenti chipset sotto la scocca. Tuttavia, dopo che il Mi Mix 3 è stato svelato nel 2018, c'è stata una pausa durata oltre due anni. Adesso finalmente l'OEM cinese ha presentato il Mix 4 e si dice che stia già lavorando sulla futura iterazione.

Xiaomi Mix 5: facciamo il punto

Il Mix 4 è dotato di un design a schermo intero; questa volta l'azienda ha utilizzato una nuova tecnologia della fotocamera e non ha avuto bisogno del pop up meccanico visto in precedenza. Il merito è della selfiecam UDC. Un nuovo rapporto di Digital Chat Station indica cosa dovremmo aspettarci dal Mix 5.

L'industria degli smartphone si sta lentamente avvicinando ad un collo di bottiglia tecnologico sotto molti aspetti. Tuttavia, la nuova tendenza della serie Mix ha molti miglioramenti all'orizzonte. Molte grazie al fondo di ricerca e sviluppo di 500 milioni di yuan (77,4 milioni di dollari) di Xiaomi, la selfiecam sotto il display appare buona e di tutt'altro livello rispetto a quella dell'Axon 30 di ZTE. Inoltre, la società è stata anche in grado di aumentare l'effetto di ripresa proattiva. Rispetto alle altre soluzioni presenti sul mercato, quella di Xiaomi è attualmente la migliore.

Sfortunatamente, aumentare l'effetto di ripresa della fotocamera significa diminuire la qualità dello schermo. Di fatto, lo schermo del Mix 4 non è ad alta risoluzione.

Tuttavia, pare che il prossimo Xiaomi Mix 5 possa presentare un pannello di tutto rispetto. Secondo un nuovo rapporto del popolare leakster di Weibo, @DCS, l'ammiraglia di nuova generazione dell'OEM cinese sta sviluppando specifiche proattive personalizzate ad alta risoluzione sotto lo schermo. Ci potrebbe essere uno schermo 2K, lo stesso visto sui competitor.

