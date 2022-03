Xiaomi Mi TV P1 55 pollici: 100 euro di sconto e Mi Router 4C in regalo

È tempo di sconti in casa Xiaomi grazie alla fantastica promo Spring Sale Round 1 valida fino al 24 marzo 2022, salvo esaurimento scorte. Sono davvero tanti i prodotti acquistabili sul Mi Store a prezzi notevolmente ribassati. Un'occasione unica da cogliere al volo per aggiudicarsi i migliori prodotti di tecnologia attualmente disponibili sul mercato.

Affronta il nuovo digitale terrestre e sconfiggilo con l'eccezionale Xiaomi Mi TV P1 55″ tua a soli 449,90 euro, invece di 549,90 euro. Stiamo parlando di ben 100 euro di sconto per una Smart TV completa da 55 pollici. Non potrai più farne a meno perché non solo avrai accesso a tutti i canali della piattaforma digitale terrestre, ma anche a tutti i contenuti streaming on demand delle tue piattaforme preferite.

La qualità estrema ti farà innamorare di questo prodotto. Tra l'altro, acquistando questa Smart TV, Xiaomi ti regala anche il super Mi Router 4C. Si tratta di un router intelligente che, grazie alle sue 4 antenne omnidirezionali, è in grado di migliorare notevolmente la navigazione internet e lo streaming on demand per un'esperienza ancora più veloce e intelligente in tutta la casa. Il valore di questo prodotto, da listino, è di 19,99 euro.

Xiaomi Mi TV P1 55″: non avrai più limiti

Abbatti ogni limite grazie alla nuovissima Xiaomi Mi TV P1 55″ oggi tua a soli 449,90 euro, invece di 549,90 euro. Ti aspetta sul Mi Store a questo incredibile prezzo grazie alla promo Spring Sale Round 1 disponibile fino al 24 marzo 2022, salvo esaurimento scorte. Inoltre, acquistando questa eccezionale Smart TV riceverai in regalo l'utilissimo Mi Router 4C.

Xiaomi Mi TV P1 ti offre un ampio schermo da 55 pollici in 4K e senza bordi. Goditi un nuovo modo di vedere la televisione grazie all'assenza delle cornici su tre lati. Questo non solo conferisce un design unico e adattabile ad ogni ambiente della casa, ma ti assicurerà un'esperienza visiva unica. Il rapporto schermo-corpo più elevato offre angoli di visualizzazione a 178° così sarai ancora più coinvolto in ciò che stai vedendo.

Includendo anche Android TV, avrai accesso a tutti i tuoi contenuti preferiti in modo semplice. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV e tanto altro sono disponibili in un unico posto selezionabili direttamente con il suo telecomando Bluetooth, con il quale potrai controllare la tua nuova Smart TV a 360°, senza per forza direzionarlo verso il suo schermo. Inoltre, grazie alla compatibilità con Hey Google potrai utilizzare la tua voce per creare l'ambiente perfetto fino a un raggio di 3 metri.

Fai la scelta giusta, metti nel carrello questa incredibile Xiaomi Mi TV P1 55″ a soli 449,90 euro, invece di 549,90 euro. Riceverai in regalo anche l'utile Mi Router 4C.