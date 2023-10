Xiaomi Mi Smart Band 8, la MIGLIORE smartband di SEMPRE: 37€ su eBay

La settimana si apre con una super offerta di eBay che ha come attore principale la più popolare e amata smartband dell’ultimo periodo, Xiaomi Mi Smart Band 8. Protagonista di un calo di prezzo ad appena 37€, con tanto di consegna rapida e gratuita in 24 ore, la smartband del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze.

Xiaomi Mi Smart Band 8 è considerata in lungo e in largo la migliore smartband economica al mondo per due motivi principali: il suo impareggiabile rapporto qualità/prezzo e la grande quantità di funzionalità extra.

Acquista subito su eBay la validissima Xiaomi Mi Smart Band 8: occasione unica

La smartband a marchio Xiaomi monta un bel pannello AMOLED da 1.62 pollici abbracciato da una cornice metallica che ne migliora la robustezza e il design. Alimentata da una batteria con un’autonomia monstre di ben 16 giorni con una singola ricarica, il wearable monta anche un precisissimo sensore HR per il tracking costante della frequenza cardiaca e non solo. Come se non bastasse Xiaomi Mi Smart Band 8 è anche un fitness tracker di alto livello: una volta allacciato al polso inizia a registrare le più importanti informazioni di molte attività fisiche.

Solo su eBay hai l’opportunità di acquistare la smartband Xiaomi a un prezzo così conveniente; mettila subito nel carrello per riceverla direttamente a casa già nella giornata di domani e senza costi di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.