Xiaomi Mi Smart Band 6, la REGINA delle smartband ad appena 29€

L’offerta eBay di oggi sulla smartband Xiaomi Mi Smart Band 6 è una di quelle che ti fanno saltare sulla sedia e ti fanno subito cliccare il link soprastante per acquistarla subito. C’è un motivo per cui questa offerta è una di quelle da non farsi scappare: la Mi Smart Band 6 di Xiaomi è senza ombra di dubbio una delle migliori smartband disponibili sul mercato, a maggior ragione ora che costa appena 29€.

A questo prezzo ti assicuriamo che saprà soddisfare tutte le tue necessità: una volta allacciata al polso è immediatamente pronta a mostrarti tutte le notifiche in arrivo sul tuo smartphone, monitorare la salute e registrare le prestazioni durante gli allenamenti in palestra.

La smartband Mi Smart Band 6 di Xiaomi a 29€ su eBay è un regalo che non puoi farti scappare

Leggera, robusta e comodissima da indossare per giorni interi, la smartband del gigante cinese monta un bellissimo display AMOLED ad alta risoluzione con una perfetta illuminazione che ti permette di utilizzarla senza problemi anche sotto la luce diretta del sole, una caratteristica non così scontata per un device in questa fascia di prezzo.

Il sensore HR, nascosto nella facciata inferiore, inoltre, è sempre in funzionamento 24/7 per registrare costantemente la frequenza cardiaca e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), mentre i numerosi sensori e algoritmi di ultima generazione registrano i tuoi allenamenti per darti la possibilità di migliorarti giorno dopo giorno.

Acchiappa al volo questa occasione e metti subito nel carrello l’ottima smartband di Xiaomi; potrai anche non essere uno sportivo incallito o un nerd, ma ti assicuriamo che una volta allacciata al polso non potrai più farne a meno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.