Xiaomi Mi Smart Band 6 con NFC: offerta FOLLE per l'ottima smartband

Se sei finalmente pronto ad entrare nel mondo dei fitness tracker e stai cercando una smartband completa di tutto e soprattutto economica, allora non devi fare altro che cliccare questo link e acquistare Xiaomi Mi Smart Band 6 con NFC in offerta su Amazon.

Infatti, ad appena 41€, la smartband del colosso cinese è da tutti definita come una tra i migliori fitness tracker disponibili sul mercato.

Xiaomi Mi Smart Band 6 con NFC in offerta su Amazon a un prezzo quasi ridicolo

Nonostante il prezzo molto economico, la smartband dispone di tutto ciò che puoi desiderare in un prodotto del genere: monta un ottimo display AMOLED da 1.56 pollici ad alta risoluzione con eccellente visibilità sotto la luce diretta del sole, integra Alexa per controllare tutti i dispositivi smart in casa e per chiedere qualsiasi informazione all'assistente digitale di Amazon, integra sensori e algoritmi pensati per tracciare in maniera precisa fino a 30 modalità di allenamento differenti.

Oltre ad offrire pieno supporto agli smartphone di Apple e gli smartphone Android, la smartband è ideale anche per tenere sotto controllo alcuni parametri vitali molto importanti: il sensore per il battito cardiaco registra la frequenza cardiaca 24/7, traccia la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), riconosce automaticamente il tipo di allenamento in corso ed è anche impermeabile fino a 50 metri. Inoltre, da non sottovalutare assolutamente, questa versione della smartband integra il chip NFC per i pagamenti contactless con le carte di credito/debito del circuito Mastercard.

Non perdere altro tempo e acquista subito la smartband di Xiaomi in offerta a un prezzo ridicolo. Una volta allacciata al polso capirai perché viene spesso definita come la migliore smartband economica disponibile sul mercato. Se l'acquisti adesso la ricevi a casa in un giorno e senza costi di spedizione extra.

