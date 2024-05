Videocamera di sorveglianza per interni 2K: sconto WOW del 43%

Per tenere sotto controllo il tuo bambino che dorme al piano di sopra o per controllare la tua casa mentre sei fuori per un weekend con la tua famiglia, approfitta di questa occasione e acquista l’utilissima videocamera di sorveglianza per interni WiFi 2K oggi in offerta su Amazon, al prezzo imperdibile di soli 22,99 euro invece di circa 40 euro, grazie allo sconto del 43%.

Inoltre, se sei già abbonato ad Amazon Prime, per te la spedizione e il reso saranno gratuiti in tutta Italia senza alcun costo aggiuntivo. Per questo motivo, se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita di 30 giorni in qualsiasi momento. Grazie a questa ottima telecamera, potrai avere una visibilità in alta risoluzione da 2K con immagini ricche di dettagli e molto nitide.

Inoltre, la visione notturna a colori andrà ad attivarsi in maniera automatica quando sarà buio e la presenza di LED IR integrati garantiranno una visibilità fino a 10 metri. In questo modo, potrai avere una visione perfetta anche di notte. Sarà sufficiente premere il pulsante di chiamata One-Touch sulla telecamera e verrà avviata una chiamata sul tuo smartphone: funzione utilissima per i bambini o per gli anziani.

L’audio sarà forte e chiaro grazie all’eliminazione dell’eco dell’altoparlante. Questo piccolo dispositivo, ti offrirà una copertura completa a 360 gradi della stanza e avrai la possibilità di controllarla attraverso l’app blurams sul tuo smartphone oppure dal software per PC.

Insomma, un prodotto unico e estremamente utile per controllare bambini, anziani, animali domestici e tenere sotto controllo la casa. Quindi, corri su Amazon e acquista subito questa eccezionale videocamera di sorveglianza per interni WiFi 2K in sconto del 43%. Affrettati e non perdere altro tempo.