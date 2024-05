Casa intelligente con la presa Smart Tapo P110 a SOLI 9,99€

Oggi ti serve veramente pochissimo per avere una casa intelligente grazie a questa promozione che ho scoperto su Amazon per te. Dunque metti subito nel tuo carrello la presa Smart Tapo P110 a soli 9,99 euro, invece che 14,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 33% sul prezzo di listino e del 23% sull’ultimo prezzo più basso. Insomma una promozione coi fiocchi. Scadrà a momenti quindi devi essere veloce. Con questa fantastica presa intelligente puoi controllare le luci di casa, gli elettrodomestici, e in generale tutto ciò che ci colleghi, da remoto o con la voce.

Tapo P110: la presa smart che costa poco

Sicuramente il prezzo è quello che più fa luccicare gli occhi ma non è tutto fumo. Siamo di fronte a una presa Smart davvero spettacolare. È semplicissima da installare e può farlo veramente chiunque. Basta attaccarla alla presa della corrente, scaricare sul tuo smartphone l’app dedicata e quindi seguire i passaggi lì indicati per collegarla alla tua rete wireless.

Potrai quindi controllare i tuoi dispositivi anche quando sei fuori casa e impostare un timer di accensione spegnimento o addirittura simulare la tua presenza in casa con la funzione assenza. È compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant e puoi anche monitorare i consumi.

Che aspetti dunque, l’offerta non potrà durare in eterno. Perciò prima che scada vai su Amazon e acquista la tua presa Smart Tapo P110 a soli 9,99 euro, invece che 14,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.