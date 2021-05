Xiaomi Mi Notebook Pro X verrà lanciato a giugno con la nuovissima scheda grafica Nvidia RTX 3050 Ti per computer portatili. Il PC andrà in diretta competizione con prodotti di fascia alta come i nuovi Galaxy Book di Samsung e i MacBook Pro con M1 di Apple.

Xiaomi: un laptop per il gaming PRO e per il lavoro creativo

Xiaomi ha appena annunciato che il suo nuovo notebook di fascia alta; stando a quanto si legge, verrà lanciato a giugno 2021. Il laptop in questione si chiamerà Mi Notebook Pro X e sarà caratterizzato dalla GPU Nvidia GeForce RTX 3050 Ti.

Il gigante della tecnologia cinese ha condiviso un teaser online, insieme ad un poster con immagini che evidenziava la scheda grafica del nuovo laptop. Per chi non lo sapesse, la serie RTX 3000 è l'ultima line up di GPU di Nvidia. Non di meno, le RTX 3050 Ti e RTX 3050 che sono le ultime presentate dalla compagnia.

Queste schede sono GPU entry level che offrono il supporto per il ray tracing e tecnologia DLSS. I chip della scheda grafica sono basati sul processo Samsung a 8 nm, con RTX 3050 Ti con 2560 core CUDA e 4 GB di GDDR6 VRAM.

Ad ogni modo, sono abbastanza potenti da ottenere prestazioni decenti nella maggior parte dei titoli AAA che sono stati svelati di recente e offrono anche framerate robusti per titoli di eSport popolari. I test ufficiali di Nvidia hanno rilevato che i giochi come Mincraft o COD Black Ops girano a 60 fps stabili e con una risoluzione di 1080p.

Con l'annuncio delle nuove schede grafiche, vari produttori di laptop hanno dichiarato che avrebbero lanciato presto le proprie offerte; ora sembra che anche Xiaomi sarà una di queste aziende ad entrare nel giro. Possiamo anche aspettarci specifiche come l'archiviazione SSD e circa 16 GB di RAM. Allo stesso modo, dovrebbe esserci un chip Intel di decima generazione o un processore AMD facente parte della serie Ryzen 5000. Anche se questa è solo una speculazione, vi consigliamo di prenderla con “un pizzico di sale” e di restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.

