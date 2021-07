Xiaomi Mi Pad 5, Mi Mix 4 e il Mi CC11 sono previsti per il debutto nel mese di agosto. Non di meno, sembra che la nuova release della MIUI possa arrivare contestualmente in quella data.

Xiaomi: ad agosto vedremo anche la MIUI 13

Xiaomi dovrebbe lanciare una serie di nuovi prodotti, tra le quali spicca la MIUI 13 nel corso della seconda metà del 2021. Ci sono state diverse indiscrezioni su questi gadget nelle ultime settimane. Le ultime informazioni su alcuni di questi dispositivi indicano la loro data di debutto.

Secondo un blogger che si fa chiamare 禿然熊猫 (Bald Panda) su Weibo, Xiaomi presenterà il Mi Pad 5, il Mi MIX 4, MIUI 13 e Mi CC11 a metà o fine agosto.

Come da rapporti precedenti, la serie Mi Pad 5 sarà la nuova linea di tablet Android di punta dell'azienda dopo molto tempo, mentre Mi MIX 4 sarà il primo smartphone con fotocamera sotto il display dell'OEM cinese. La MIUI 13 sarà la prossima iterazione del software mobile dell'azienda e il Mi CC11 sarà uno smartphone dal design e dalla fotocamera.

Questi prodotti sopra menzionati non saranno le uniche cose che vedremo da parte della compagnia cinese nel secondo semestre del 2021. La società dovrebbe rilasciare almeno altri 13 dispositivi. Ma vale la pena notare che il Mi CC11 potrebbe essere uno di questi.

Ad ogni modo, potremmo ancora assistere al lancio di 12 dispositivi aggiuntivi, per non dire altro. Questi articolo potrebbero portare i marchi Mi, Redmi e persino POCO a seconda della loro disponibilità sui diversi mercati.

Cosa ne pensate di Xiaomi che lancia nuovi smartphone ogni due mesi? Nel corso del mese di marzo infatti, l'azienda ha svelato tutta la gamma Mi 11 composta da almeno 5 device, il primo foldable Mi Mix Fold e molto altro ancora.

Xiaomi

Smartphone