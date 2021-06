Secondo quanto si apprende da un dirigente di Xiaomi, sembra che il lancio della MIUI 13 sia previsto per il mese di agosto e il Mi MIX 4 potrebbe essere il primo dispositivo che eseguirà questo software nativamente.

MIUI 13: adesso è ufficiale

Xiaomi pare che stia lavorando duramente al suo nuovo smartphone di punta facente parte della serie Mi Mix. Il device potrebbe diventare ufficiale nei prossimi mesi e si ipotizza che disporrà della nuova interfaccia utente personalizzata MIUI 13 basata su Android 11.

Attualmente questa skin è in fase di test e gli smartphone lanciati da Xiaomi negli ultimi due anni potrebbero essere compatibili con il nuovo suddetto update. Ora, Li Ming, il dirigente dell'azienda ha confermato i test interni della nuova UI e ha anche suggerito che la MIUI 13 potrebbe arrivare ufficialmente nell'agosto di quest'anno.

L'azienda dovrebbe inoltre adottare un nuovo meccanismo di test interno nella nuova versione dell'applicazione Xiaomi Community e la piattaforma potrebbe anche avere un nuovo nome.

L'attuale versione del MIUI Internal Testing Center include test interni, test pubblici, build di sviluppo e altre versioni che non sono adatte per l'utilizzo al pubblico. Non si consiglia agli utenti non esperti di utilizzare la versione di test interna.

Si diceva che MIUI 13 avrebbe fatto il suo debutto entro la fine di giugno di quest'anno, ma sembra che non sarà così. Anche se il suo annuncio a luglio sembra essere una possibilità, il nuovo post del dirigente Xiaomi suggerisce il lancio ad agosto. Per saperne di più, dovremo aspettare ancora un po'.

Nelle notizie correlate invece, segnaliamo che il Mi Mix 4 sarà un prodotto rivoluzionario e incredibile. Avrà un costo più elevato dell'attuale super flagship Mi 11 Ultra e disporrà della selfiecam con tecnologia under-display. Fra le altre indiscrezioni, pare che disporrà di un processore Qualcomm di punta, probabilmente l'attuale Snapdragon 888 o il futuro SD888+.

