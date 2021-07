Negli ultimi tempi, ci sono state diverse segnalazioni riguardanti il ​​prossimo flagship di casa Xiaomi, il Mi Mix 4. Con l'avvicinarsi della data di lancio, il numero di indiscrezioni continua ad aumentare. Oggi, un blogger ha pubblicato il rendering del design del super dispositivo.

Xiaomi Mi Mix 4 e l'elemento ereditato dal Mi 11 Ultra

Questi rendering confermano alcune ipotesi sul look di cui disporrà il device. Dalle immagini notiamo che la parte anteriore di questo smartphone non ha fori o altro. Ciò rafforza ulteriormente la speculazione che questo terminale utilizzerà una fotocamera sotto lo schermo. Inoltre, le quattro cornici sono sostanzialmente identiche, dando così allo smartphone un ottimo effetto immersivo. L'effetto visivo frontale è molto pulito e ordinato.

Per quanto riguarda il design del retro, Mi Mix 4 incorpora molti elementi familiari. Innanzitutto, il design generale è molto simile ai precedenti telefoni della serie MIX. Utilizza un corpo in ceramica tondeggiante e ha il logo MIX oro nella parte inferiore del pannello. Anche il modulo della fotocamera posteriore sembra che utilizzerà lo stesso schermo secondario visto sul Mi 11 Ultra. Al momento però, non possiamo dire il livello di autenticità di questa speculazione.

Gli utenti possessori di Mi Mix 4 potranno utilizzare la configurazione della fotocamera posteriore come snapper selfie. Ciò migliorerà notevolmente la praticità del terminale con una lente sotto lo schermo. Dopotutto, la tecnologia di imaging della fotocamera sotto lo schermo sarà più debole di un'ottica frontale convenzionale. Detto questo, ha senso che Xiaomi utilizzi lo schermo secondario simile a Mi 11 Ultra sul MIX 4.

Il pannello AMOLED iperboloide del MIX 4 dovrebbe essere di circa 6,67 pollici. Naturalmente, tutti ci aspettiamo che questo smartphone supporti un'elevata frequenza di aggiornamento, non inferiore a 120Hz. Il corpo complessivo sarà relativamente elegante e bello e supporterà anche l'UWB.

Il device avrà anche prestazioni al top. Questo smartphone verrà fornito con il nuovo SoC Snapdragon 888+. Sotto il cofano, avrà una batteria da 4500 mAh che supporta la ricarica rapida da 120 W (mediante cavo). Inoltre, la capacità di ricarica rapida wireless sarà molto elevata (70 W o più). Per quanto riguarda la data di lancio ufficiale, prevediamo che questo dispositivo arrivi ad agosto.

