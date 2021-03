Siamo reduci da due giornate intense nelle quali Xiaomi ha presentato una vasta gamma di prodotti per il 2021, dopo Mi 11 Ultra e Mi Band 6 annunciati ieri, il protagonista di oggi è stato il Mi Mix Fold, primo smartphone pieghevole del brand. Oltre agli smartphone Xiaomi ha presentato anche il nuovo Xiaomi Mi Laptop Pro, un notebook da 15 pollici dalle caratteristiche molto interessanti.

Sebbene non abbiamo notizie sull’eventuale commercializzazione in Europa, il nuovo PC portatile non esita ad ingolosire l’utenza con i nuovi processori Intel di undicesima generazione e un bellissimo display OLED. Quest’ultimo offre una risoluzione di 3,5K con una densità di pixel pari a 261ppi e copre il 93% della superficie, grazie alle cornici estremamente sottili.

Xiaomi Mi Laptop Pro può essere configurato con processori Intel Core i5 e i7 di ultimissima generazione, in accoppiata con la scheda grafica Nvidia MX450 con 2GB di memoria dedicata. A chiudere il cerchio la compatibilità con il protocollo Wi-Fi 6 e la ricarica rapida fino a 100W.

L’ottima dotazione hardware ha permesso al nuovo laptop Xiaomi di ottenere la certificazione Intel Evo, destinata ai modelli che rispettano una serie di standard di qualità.

Tra le versioni disponibili a listino non manca anche una versione più compatta con display da 14 pollici in risoluzione 2.5K. Intanto non ci resta che attendere informazioni ufficiali riguardo all’eventuale arrivo in Italia del nuovo Xiaomi Mi Laptop Pro.

