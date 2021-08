In occasione dei saldi estivi, Xiaomi Mi Band 5 lo porti a casa in gran sconto dall'eccellente store di Gshopper. Appena 14,99€ per uno dei migliori wearable attualmente in vendita: mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “E498FEB004”.

Le spedizioni sono assolutamente gratis, garantite dallo store. Sii rapido: pochissimi pezzi.

Xiaomi Mi Band 5 in gran sconto: follia estiva

Un eccellente wearable, completo sotto ogni punto di vista. Difficile pensare di poter portare a casa, a questo prezzo, uno smartband che tocchi questi livelli qualitativi, a partire dalla costruzione.

Dotato di ampio display OLED a colori, è perfetto per gestire le notifiche dal polso, ma non solo. La sua vocazione per lo sport è innata: scegli il tuo preferito fra i tantissimi workout disponibili e allenati tenendo traccia delle tue performance. Poi, potrai scaricare tutto all'interno dell'apposita applicazione.

Naturalmente, questo gioiellino è perfetto anche per la salute: un monitor completo, che misura costantemente il tuo battito cardiaco, ma non solo. Lascialo al polso mentre riposi, si occuperà di valutare la qualità del riposo notturno.

Oltre alle sue caratteristiche hardware e software, non devi trascurare l'elevata possibilità di personalizzazione: la scelta di quadranti (watch face) è enorme e il potenziale è in continua espansione. Infatti, ce ne sono a centinaia anche di terze parti: potrai cambiare in continuazione e creare abbinamenti perfetti con il tuo outfit.

Xiaomi Mi Band 5 è anche dotato di certificazione 5ATM, che ne garantisce la perfetta impermeabilità fino a 50 metri di profondità. Non a caso, puoi usarlo anche per tenere traccia dell'attività fisica in acqua. Non preoccuparti nemmeno dell'autonomia energetica: la batteria integrata, grazie al software intelligente, dura tantissimo.

Insomma, un vero e proprio affare, considerando che adesso questo gioiellino lo prendi a prezzo regalo da Gshopper: mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “E498FEB004”. Le spedizioni sono assolutamente gratis, ma i coupon attivabili sono pochissimi, sii rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch