Grazie al portale di 91mobiles, riusciamo ad avere un primo sguardo approfondito al design ufficiale del futuro Mi 11 Lite, nuovo entry-level della gamma premium di Xiaomi. Il sito ha infatti condiviso dei render 3D che mostrano l’estetica del prodotto e le opzioni di colore disponibili al lancio. Inutile dirvi che tale terminale assomiglierà moltissimo al Mi 11 ma disporrà di un pannello piatto.

Xiaomi Mi 11 Lite: il design e le opzioni di colore

Il prossimo smartphone economico di fascia media Mi 11 Lite non ha ancora visto la luce nonostante le indiscrezioni si facciano sempre più prepotenti da diversi mesi. In effetti, il telefono è presente sul web dalla fine dell’anno scorso, ma non abbiamo ancora una data di lancio ufficiale.

Il produttore cinese dovrebbe lanciare presto il dispositivo nei mercati di tutto il mondo. Tuttavia, la maggior parte delle specifiche di Mi 11 Lite sono già trapelate online per mantenere alta la curiosità dei fan.

Ora, i colleghi di 91mobiles sono riusciti a mettere le mani su un rendering esclusivo che rivela il design e le opzioni di colore dello smartphone, grazie grazie all’insider del settore Ishan Agarwal.

L’ultimo rendering del Mi 11 Lite mostra le diverse opzioni di colore per il telefono. Sembra che ci saranno almeno tre colorazioni fra cui scegliere: nero, pesca e viola. Potete anche vedere il ritaglio del foro anteriore e la configurazione della tripla fotocamera posteriore insieme al display piatto (a differenza del pannello curvo del Mi 11). Vale la pena sottolineare che questo design era già stato rivelato in precedenza in una fuga di notizie.

Specifiche Xiaomi Mi 11 Lite

Secondo diverse indiscrezioni, il Mi 11 Lite potrebbe essere disponibile nelle varianti 4G e 5G. Si dice che la variante 5G del telefono sia alimentata dal chipset Snapdragon 765G, mentre la versione 4G sarà equipaggiata con il processore Snapdragon 732G.

Si dice che il telefono sia dotato di un display LCD IPS con alta frequenza di aggiornamento e risoluzione FHD +. La configurazione della fotocamera tripla montata sul retro sarà dotata di un sensore principale da 64 Mpx. Le altre specifiche chiave del gadget dovrebbero includere fino a 8 GB di RAM e una batteria da 4.150 mAh che supporterà la ricarica rapida da 33 W.

Tuttavia, nulla di tutto questo è stato ufficializzato da Xiaomi, quindi vi consigliamo di prendere il tutto con “un pizzico di sale“.

Xiaomi

Smartphone