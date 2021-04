Secondo la compagnia cinese, tutti gli utenti possessori di Mi 10 che hanno partecipato alla beta interna della MIUI 12.5 stanno ora ricevendo la versione stabile di questo nuovo software. Tuttavia, il log delle modifiche dell’aggiornamento mostra che questo firmware include solo la patch di sicurezza di Google, anche se viene correlato da un gran bel numero di funzioni aggiuntive.

Xiaomi Mi 10: aggiornate il vostro device

Il nome della release aggiornata è MIUI V12.5.3.0.RJBCNXM e pesa circa 786 MB. Dopo aver testato questo aggiornamento, è stato confermato che il log delle modifiche nasconde davvero alcune delle funzionalità offerte dalla major release. Un paio di utenti hanno confermato che questo update include le novità relative nel super sfondo, al centro di controllo, alla Dark Mode, alla schermata di blocco, barra di stato, barra delle notifiche e via dicendo.

Xiaomi ha rilasciato ufficialmente il Mi 10 a febbraio dello scorso anno. Questo smartphone è stato il fiore all’occhiello per la compagnia per tutto il 2020 per i mercati globali. Adotta un design con un schermo curvo avente un foro nell’angolo in alto a sinistra. Questo dispositivo ha uno spessore di 8,96 mm e un peso di 208 grammi. Inoltre, è dotato di processore Qualcomm Snapdragon 865. Utilizza anche una fotocamera posteriore quadrupla AI con sensore principale da 108 MP. Non di meno, è dotato di una batteria da 4780 mAh che supporta la ricarica rapida da 30 W. Dulcis in fundo, funziona con il sistema MIUI e attualmente si trova a circa 550€ (street price).

Per quanto concerne il log delle modifiche completo di questo aggiornamento possiamo confermare che questo è ancora ben nascosto. I pochi cambiamenti che già conosciamo provengono dagli utenti che sono soliti testare il sistema.

Tuttavia, è importante notare che non tutti i possessori di Mi 10 hanno già ricevuto questo nuovo firmware; ad oggi, solo le unità che facevano parte del beta testing interno hanno la versione stabile della MIUI 12.5, ma non preoccupatevi. Tra poche settimane, probabilmente, anche altri utenti inizieranno a ricevere questo softwzre.

