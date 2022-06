Xiaomi lancerà presto un flagship davvero speciale

Secondo quanto afferma il famoso blogger tecnologico Digital Chat Station su Weibo, scopriamo che Xiaomi potrebbe lanciare molto presto un’ammiraglia con il nuovo processore di casa MediaTek, il Dimensity 9000+ appena presentato.

Stando a quanto si legge, questo chipset sembra essere il più potente al mondo (attualmente), ed è stato in grado di battere i SoC rivali come lo Snapdragon 8+ Gen 1. Basti vedere che i suoi punteggi superano quelli della controparte di Qualcomm.

Xiaomi 12S Pro con Dimensity 9000+: tutto quello che sappiamo

Unendo i puntini, come si suol dire, scopriamo che il 12S Pro di Xiaomi, flagship prossimo al lancio, dovrebbe avere una variante con piattaforma Snapdragon e una con D9000+. Di fatto, non è mai capitato che l’OEM cinese utilizzasse una piattaforma MediaTek 5G sulle sue ammiraglie. Come detto, è stato il tipster DGS su Weibo a ricordare proprio ciò.

La compagnia di Taiwan ha presentato la nuova soluzione per device potenti pochi giorni or sono. Questo SoC ha una frequenza di clock massima pari a 3,2 GHz sul suo core principale, mentre gli altri tre (Cortex A710) presentano una frequenza bassa a 2,85 GHz. I quattro A5120 invece, servono per l’efficienza energetica. La GPU è la solita Mali G710 che però presenta un upgrade prestazionale pari al 10%. Su Geekbench, il processore ha registrato 1322 sul single core, 4331 sui test multicore.

Restate connessi con noi; a luglio l’azienda annuncerà una serie di ammiraglie. Sarà un’estate davvero ricca di sorprese per i fan del brand. Ci domandiamo solo che fine abbia fatto il foldable next-gen di cui si è parlato tanto nei mesi scorsi.

Ma cosa vi consigliamo noi? Bella domanda: con tutti i top di gamma del marchio cinese prossimi al debutto (12 Ultra, 12S, 12S Pro, 12S Pro MediaTek, la nostra idea è quella di prendere lo Xiaomi 12 che si trova su Amazon a soli 629,00€ in offerta a tempo limitato e con consegna celere in pochissime ore. Voi cosa ne pensate?

