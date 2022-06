MediaTek Dimensity 9000+: punteggio da RECORD, è POTENTISSIMO

Un mese fa, Qualcomm ha presentato il processore di punta Snapdragon 8+ Gen 1 che si basa sul nodo a 4 nm di TSMC ed è un corposo update rispetto alla piattaforma di fine 2021. Unitamente a ciò, MediaTek ha presentato il Dimensity 9000+, la nuova versione del suo chip premium per ammiraglie Android.

Come detto, entrambi si basano sul nodo a 4 nm di TSMC e presentano un super Cortex X2 a 3,2 GHz e ora si scopre che il MediaTek è riuscito a spiazzare tutti superando la concocrrenza grazie ad un punteggio ottenuto di 1322 punti sui test single core di Geekbench5 e con uno score di 4331 sul multi-core.

MediaTek da paura: punteggio incredibile per il D9000+

C’è poco da fare; il Dimensity 9000+ sembra aver un vantaggio di 20 punti sul single core rispetto al Qualcomm e di 130 punti sul multi-core. E non finisce qui: essendo un chipset appena nato, la compagnia ha ancora un ampio margine di miglioramento per ottimizzarlo sempre più. Ricordiamo che questo nuovo processore ha un’efficienza energetica senza eguali, quindi è ovvio che con gli aggiornamenti di inizio carrierà non potrà che migliorare. Ad oggi, senza troppi giri di parole, vediamo che il D9000+ supera lo Snapdragon 8+ Gen 1 su tutti i fronti.

Caratteristiche tecniche

Facciamo il punto: questo ha un super Cortex X2 che passa da 3,05 GHz a 3,2 GHz, mentre gli altri tre core Cortex A710 presentano una frequenza di clock pari a 2,85 GHz, Dulcis in fundo, i Cortex A510 sono fermi a 1,8 GHz ma il loro scopo è quello di mantenere bassi i consumi. Si nota che la CPU vede un miglioramento del 5% delle prestazioni rispetto al D9000; non male, ma non esagerato, tuttavia.

La GPU invece, è la solita Mali-G710 ch eopera a 10 core. Qui le prestazioni sono superiori del 10%. Il chipset supporta – in linea teorica – le RAM LPDDR5X a 7500 Mbps, le unità AI APU 590, il motore di gioco HyperEngine 5.0, la tecnologia MiraVision 790, il Wi-Fi 6 2×2 e il Bluetooth 5.3.

Se cercate un device con SoC Dimensity, vi consigliamo il OnePlus Nord 2T a 409,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.