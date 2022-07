Xiaomi: la luce da notte SMART crolla su Amazon a 14€, bellissima

C’è ancora qualche ora per accaparrarsi da Amazon la bellissima luce da notte smart di Xiaomi. Funzionante senza fili e con praticissima base magnetica, è dotata di due sensori che ne regolano il funzionamento praticamente in automatico. In più è dotata di chip Bluetooth e quindi – se possiedi un hub compatibile – puoi collegarla alla tua casa smart. Diversamente, rimane una delle più belle lampade notturne premium ad oggi disponibili sul mercato.

Adesso che è crollata a 14€ circa appena è decisamente il caso di approfittarne e portarla a casa rapidamente. Completa adesso l’ordine per accaparrartela, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Luce da notte smart di Xiaomi: assolutamente da avere

No, non tanto perché ha un cuore smart e può essere inserita nell’ecosistema della casa intelligente. Questo dispositivo è da avere per altri motivi: ha un funzionamento non solo praticissimo, ma anche super interessante. Infatti, il sensore crepuscolare valuta la luminosità ambientale e le impedisce di accendersi quando c’è abbastanza luce intorno. Il sensore di movimento la attiva in automatico invece, permettendoti di non doverti muovere al buio.

L’altra chicca è il funzionamento senza fili (tramite batteria da sostituire all’occorrenza): la lasci appoggiata sulla sua base magnetica (che puoi lasciare su un tavolo o fissare al muro) e – quando serve – la sollevi e la porti con te: super comoda. Insomma, la luce da notte smart di Xiaomi è un capolavoro e – a questo prezzo – è assolutamente da avere. Completa l’ordine al volo per accaparrartela, godi di spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, l’offerta è già quasi finita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.