Xiaomi F2: smart Fire TV da 43" a 99€ in MENO è un vero AFFARE

Stavi aspettando l’occasione giusta per acquistare una smart TV che abbia tutto integrato e non costi molto? Allora il giorno perfetto è arrivato. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Xiaomi F2 da 43 pollici a soli 299,99 euro, invece che 399 euro.

Ebbene sì, posso assicurarti che è tutto vero. In questo momento puoi fare un colpaccio, con lo sconto del 25% risparmi 99 euro sul totale. Inoltre questa offerta, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Un’occasione da non perdere assolutamente.

Xiaomi F2: Fire TV e Alexa integrati più controlli vocali

Tra le tantissime cose per cui questa smart TV si fa apprezzare non si può non menzionare il rapporto qualità prezzo che è assolutamente vantaggioso. E poi grazie all’integrazione di Fire TV puoi goderti tutti i tuoi contenuti preferiti come Prime Video, Disney+, Netflix, YouTube, NOW, DAZN e Infinity e tantissimi altri. Tutto questo in un’interfaccia semplice e intuitiva.

Grazie alla risoluzione 4K Ultra HD puoi goderti ogni contenuto video con dettagli incredibilmente reali e quindi più coinvolgente. Ha un’ottima luminosità e un contrasto elevato per rendere al meglio anche i video più bui. Potrai controllare la smart TV con la voce, grazie al telecomando che trovi incluso. E se sei un appassionato di videogiochi la modalità gaming renderà i tuoi titoli un’esperienza unica.

Insomma oggi sei di fronte a un’occasione speciale e proprio per questo devi essere rapido. Perciò vai subito su Amazon e acquista la tua Xiaomi F2 da 43 pollici a soli 299,99 euro, invece che 399 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.