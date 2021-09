Xiaomi lancerà Mi Pad 5, Mi 11 Lite 5G NE insieme alla serie Mi 11T. In queste ore, grazie ad una nuova indiscrezione, sono perfino trapelati nuovi rendering dei device prossimi al debutto.

Xiaomi: nuovi render dei prodotti in arrivo

Sono appena emersi nuovi render della futura line-up Xiaomi 11T. La fuga di notizie arriva pochi giorni prima della data di lancio e rivela anche l'elenco dei prodotti che l'azienda presenterà tra una settimana.

I nuovi rendering sono stati condivisi dal noto informatore Ishan Agarwal e dal portale PriceBaba prima dell'evento di lancio della serie del 15 settembre. Mentre i render 3D dei telefoni sono già trapelati in passato, i nuovi concept ci offrono uno sguardo più accurato sul design dei terminali in arrivo. Inoltre, Ishan Agarwal ha anche affermato che il Mi Pad 5 e il Mi 11 Lite 5G NE saranno presentati nel corso dello stesso evento globale. Non di meno, il tipster comunica anche un dettaglio chiave in merito al table next-gen già svelato in Cina.

Guardando prima il rendering del Mi 11 Lite 5G NE, sembra che il gigante tecnologico cinese voglia commercializzare il dispositivo in opzioni di colore simili a quelli del Mi 11 Lite 4G; notiamo però la nuova variante bianca. Il dispositivo può essere individuato in Vinyl Black, Tuscany Coral e Jazz Blue. Il NE nel nome del modello sta per New Edition; di fatto, questo modello sarà dotato di un processore Snapdragon 778 invece che del chip Snapdragon 780 visto sul normale Mi 11 Lite 5G standard. Ad ogni modo, il resto delle specifiche tecniche dovrebbe essere per lo più lo stesso.

Arrivando alla serie Mi 11T, si possono individuare la variante base e l'iterazione Pro degli smartphone nei colori bianco, blu e grigio. Inoltre, questi sono simili a quelli di un elenco precedente emerso online; il leakster ha scoperto che le opzioni di colore sono chiamate Meteorite Grey, Celestial Blue e Moonlight White. I rendering mostrano quale sarà il posizionamento del bilanciere del volume e del pulsante di accensione, che vanterà al suo interno anche lo scanner di impronte digitali.

Dulcis in fundo, l'informatore ha anche rivelato il prezzo per l'Europa del Mi Pad 5. Il tablet sarà disponibile nei mercati internazionali in un'unica variante di archiviazione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e avrà un prezzo di 399 euro (circa 472 dollari USA). Le colorazioni disponibili per l'acquisto saranno due: bianca e nera.

