Xiaomi 11T Pro disporrà della funzionalità HyperCharge da 120 W; questo è quanto si apprende da un recente teaser video rilasciato dall'azienda sul suo canale di Weibo.

Xiaomi 11T Pro: facciamo il punto

L'OEM cinese terrà un evento di lancio globale il 15 settembre. Si prevede che la società annunci diversi prodotti durante lo show. Un video promozionale conferma che l'11T Pro sta facendo il giro delle piattaforme social. Pertanto, sembra che la società annuncerà gli smartphone 11T e 11T Pro nei prossimi giorni.

Un recente rapporto ha affermato che la serie Mi Pad 5 per i Paesi internazionali e la gamma 11T saranno ufficializzate il 15 settembre. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali sulla gamma di tablet, un teaser promozionale pubblicato su Weibo conferma chiaramente l'arrivo dello Xiaomi 11T Pro. Sembra che la gamma 11T supporterà la ricarica rapida HyperCharge da 120 W.

Tuttavia, non siamo riusciti a trovare il video promozionale in nessuno dei social handle ufficiali di Xiaomi. Probabilmente, l'azienda potrebbe averlo rimosso dopo averlo pubblicato per qualche ora per stuzzicare la fantasia dei fan.

I rapporti hanno rivelato che i nuovissimi 11T e 11T Pro saranno dotati di un pannello OLED che supporta la risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Entrambi i dispositivi potrebbero presentare il chipset Dimensity 1200. Tuttavia, alcuni rapporti contraddittori affermano che la variante Pro potrebbe essere alimentata dallo Snapdragon 888.

L'11T dovrebbe vantare una tripla lente da 64 megapixel. D'altra parte, l'11T Pro potrebbe ospitare un sistema a tripla camera da 108 megapixel. Si dice che entrambi i terminali arriveranno con 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione o con 8 GB di RAM + 256 GB di storage al seguito.

La batteria sarà, molto probabilmente, da 5.000 mAh e supporterà la ricarica rapida da 120 W. Avranno un design identico e probabilmente saranno disponibili in tre colorazioni: Celestial Blue, Meteorite Grey e Moonlight White.

