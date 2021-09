Le informazioni trapelate che sono apparse ieri hanno rivelato che Xiaomi lancerà presto il Mi 11 Lite 5G NE questo mese in India e in altri mercati. Si ritiene che le lettere “NE” nel suo moniker stiano per New Edition. Un nuovo leak del tipster Snoopy ha rivelato tutte le principali specifiche dello smartphone in questione.

Xiaomi 11 Lite 5G NE: specifiche tecniche (RUMOR)

Secondo la nuova perdita, il Mi 11 Lite 5G NE misura 160,5 x 75,7 x 6,8 mm e pesa 159 grammi. È dotato di una fotocamera frontale da 20 megapixel e il suo pannello posteriore ha una tripla fotocamera così ripartita: 64 megapixel + 8 megapixel + 5 megapixel.

Il chip Snapdragon 778G è presente sotto il cofano del device. Il dispositivo offrirà 128 GB di memoria interna e verrà precaricato con il sistema operativo Android 11. Il rendering trapelato del dispositivo mostra che avrà un display perforato. Sfortunatamente, una foto relativa alla sua back cover non è ancora stata trapelata. Il leakster afferma che il Mi 11 Lite 5G NE avrà un prezzo di 329 euro in Europa.

Xiaomi 11 Lite 5G NE

329€ pic.twitter.com/wFDL99VIHf — Snoopy (@_snoopytech_) September 8, 2021

Recentemente, un telefono Xiaomi con numero di modello 2017119DC è stato approvato dall'autorità TENAA. Le dimensioni e le specifiche di questo dispositivo corrispondono al Mi 11 Lite 5G NE in arrivo. Ciò indica che questo dispositivo potrebbe diventare ufficiale questo mese in Cina. Tuttavia, non è chiaro se debutterà con il moniker C11 Pro in alcuni mercati selezionati.

L'elenco TENAA ha rivelato che ha un display OLED FHD+ da 6,55 pollici, una fotocamera frontale da 20 megapixel, tre fotocamere da 64 megapixel, fino a 12 GB di RAM, fino a 512 GB di spazio di archiviazione, processore octa-core da 2,4 GHz (Snapdragon 778G probabile) e una batteria da 4.150 mAh. La perdita di Snoopy suggerisce che l'11 Lite 5G arriverà almeno in colore nero. D'altra parte, l'elenco TENAA suggerisce che potrebbe essere rilasciato in più colorazioni: nero, bianco, blu, ciano, verde, giallo, arancione, rosso e viola nel mercato interno locale.

