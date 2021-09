La versione internazionale del tablet Xiaomi Pad 5 appare su GeekBench a pochi giorni di distanza dal debutto su scala globale.

Xiaomi Pad 5: cosa sappiamo al momento?

La tanto attesa serie di tablet Pad 5 di Xiaomi è stata finalmente lanciata in Cina il mese scorso dopo una pausa durata diversi anni. Il prodotto dovrebbe diventare ufficiale per i mercati internazionali il prossimo 15 settembre.

In vista del rilascio globale, lo Xiaomi Pad 5, come potrebbe essere chiamato, è stato ora individuato nel database GeekBench. Il device in questione presenta il numero di modello 21051182G.

La versione cinese è stata anche testata sul sito ufficiale, ed è apparsa anch'essa con il numero M2105K81AC. Questo articolo è elencato con un processore Qualcomm con clock a 3,19 GHz. La scheda madre è elencata con il nome in codice “Nabu“, che è il nome in codice del prodotto alimentato dallo Snapdragon 860 di Qualcomm, secondo un precedente elenco FCC.

Il dispositivo verrà inoltre fornito con 6 GB di RAM e funzionerà su Android 11, ma riceverà sicuramente la versione della MIUI per tablet recentemente presentata.

Nel test single-core di Geekbench, il tablet M2105K81AC ha ottenuto 781 punti mentre nel test multi-core, ha ottenuto 2800 punti. Questo è un dato inferiore ai 997 punti nel test single-core e ai 3181 punti nel test multi-core ottenuti su GeekBench dal Mi Pad 5 Pro con Snapdragon 870.

La variante standard è stata lanciata insieme alla versione Pro. Non sappiamo con certezza se Xiaomi introdurrà tale iterazione anche nel mercato globale. Ricordiamo che il tablet in questione è dotato di un display da 11 pollici con risoluzione WQHD+, una frequenza di aggiornamento di 120Hz e presenta quattro speaker stereo e una batteria a doppia cella da 8720 mAh, tra le altre cose.

Il prezzo ufficiale al dettaglio potrebbe non essere così alto, ma non ci aspettiamo che sia più economico rispetto a quello per il mercato cinese. Staremo a vedere.

Xiaomi

Tablet