Xiaomi: cosa sappiamo dello smartphone "più bello" del mercato?

In queste ore è stata svelata la data di debutto del nuovo midrange premium di casa Xiaomi; si chiama CIVI 2 ed è prossimo al lancio asiatico. È stato definito “lo smartphone più bello del mercato”.

Facciamo un passo indietro: la line-up CIVI è stata annunciata un anno fa in Cina; la gamma di device era dedicata alle donne o agli amanti del fashion e comprendeva due modelli (CIVI 1 e CIVI 1S). In queste ore il costruttore ha confermato il lancio del neonato CIVI 2. Verrà presentato il 27 settembre.

Xiaomi CIVI 2: eccolo in tutto il suo splendore

Vediamo di seguito un’immagine teaser del device ufficile. La compagnia ha rilasciato la foto sui social e notiamo che il terminale presenterà un’estetica molto elegante e presto scopriremo nuovi dettagli sul gadget in questione.

Stando a quanto si apprende dai rapporti trapelati dal web, lo smartphone sarà un prodotto di fascia media, con schermo OLED da 6,56 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz, fingerprint in-display, bordi curvi e selfiecam posta al centro del pannello. Sotto la scocca troveremo il processore Snapdragon 7 Gen 1 di Qualcomm, mentre il CIVI aveva lo Snapdragon 778G e il CIVI 1S lo Snapdragon 778G Plus. Ci saranno fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e ben 256 GB di memoria interna di tipo UFS 3.1. Non mancherà Android 12 con skin MIUI 13 al seguito.

Anteriormente troveremo una selfiecam da 32 Megapixel e sul posteriore invece, main camera da 50 mpx con OIS, ultrawide da 8 Mega e lente ausiliaria da 2 Mpx. Batteria da 4500 mAh con fast charge da 67W completeranno il tutto. Ad oggi non ci sono dettagli aggiuntivi. Ne sapremo di più a breve. Intanto, se volete fare un buon affare, Xiaomi 12 è in sconto su Amazon a 547,00€ con spedizione gratuita. È il top di gamma assoluto per l’inizio anno della compagnia asiatica: è stato un campione di vendite finora e, a questo prezzo, andrà a ruba, siate veloci.

