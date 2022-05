Xiaomi: cosa sappiamo dei nuovi Redmi Note 12?

Il sub brand di Xiaomi ha appena svelato il futuro debutto dei nuovi terminali facenti parte della gamma Redmi Note 12; anche se la compagnia ha lanciato la line-up Note 11 a febbraio in tutto il mondo, adesso è già pronta al debutto della serie next-gen.

Redmi Note 12: saranno dei Best Buy?

A lanciare la notizia ci ha pensato il CEO di Redmi in persona, Lu Weibing, attraverso un post su Weibo. L’uomo ha infatti pubblicato un’immagine che sembra accennare al debutto di un nuovo Redmi Note nel territorio locale. Sappiamo solo che, stando a quanto suggerisce, ci sarà un salto di prestazioni notevole con la line-up del 2022.

Non di meno, Lu Weibing ricorda che lo scorso anno Redmi ha svelato due Note nel corso dell’anno. In primo luogo è arrivata la serie Note 10 e subito dopo la serie 11. Così facendo, la società intende conquistare tutto il mercato, realizzando device che puntano alle prestazioni ma con un occhio di riguardo al prezzo e che siano in grado di conquistare tutte le fasce di mercato. Inoltre, la prima gamma dell’anno punta alla potenza bruta, la seconda è più modaiola e ha un occhio di riguardo per l’aspetto fotografico. Alla fine del post emerso su Weibo, il CEO risponde ai fan spiegato che potrebbe cambiare lo schema di denominazione dei suoi telefoni; ha anche suggerito ai fan di fare proposte per la prossima gamma di midrange Note.

