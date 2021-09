Xiaomi CIVI: i primi dettagli sulle specifiche tecniche

Xiaomi CIVI presenterà il processore Qualcomm Snapdragon 778G, una grande batteria da 4.500 mAh e molto altro ancora. Ecco cosa è emerso in queste ore.

Xiaomi CIVI: sotto la scocca un cuore Qualcomm Snapdragon 778G

L'OEM asiatico ha in programma un evento di lancio per il 27 settembre; in quella data l'azienda dovrebbe presentare il nuovo midrange CIVI. La società ha ufficialmente spoilerato le funzionalità di questo telefono negli ultimi giorni. I teaser emersi in queste ore però, hanno rivelato quale sarà il chipset di bordo e la capacità della batteria.

Secondo l'account ufficiale di Xiaomi su Weibo, il prossimo CIVI sarà alimentato da un Qualcomm Snapdragon 778G. Lo stesso SoC è presente all'interno dell'ultimo Xiaomi 11 Lite NE 5G appena commercializzato e su altri terminali di fascia media di altri brand cinesi.

Sebbene sappiamo che lo Snapdragon 778G ha prestazioni inferiori rispetto al nuovo Snapdragon 780G, Xiaomi afferma che il suddetto smartphone di fascia media offrirà un'esperienza fluida senza precedenti e che sarà aggiornato per ben 3 anni.

Inoltre, l'azienda ha confermato anche la presenza di una batteria da 4.500 mAh. Per chi non lo sapesse, questo telefono avrà uno spessore di soli 6,98 mm e dovrebbe pesare circa 166 g. La serie Mi 11 Lite con misure simili invece, ospita una cella energetica leggermente più piccola.

Secondo i precedenti teaser, sappiamo che Xiaomi CIVI avrà un design simile agli smartphone di Vivo e di OPPO. Sarà caratterizzato da una serie di fotocamere disposte in maniera triangolare, avrà una back cover in vetro AG, un pannello curvo con un foro centrale e un telaio in metallo. Si dice anche che il terminale offrirà una inedita modalità bellezza nell'app della fotocamera.

Ultimo ma non meno importante, un insider ha persino rivelato la maggior parte delle specifiche rimanenti. Tuttavia, vi consigliamo di prendere il suddetto rapporto con “un pizzico di sale”; la presentazione avverrà fra pochissimi giorni.