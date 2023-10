Xiaomi Buds 3 a un PREZZO STRACCIATO, meno della metà

Approfitta subito degli sconti di Halloween sul Mi Store Italia per assicurarti gli auricolari top di gamma del brand a meno della metà del prezzo solito. Acquista gli Xiaomi Buds 3 a soli 49,99 euro, invece di 129,99 euro. Un prezzo stracciato per un prodotto di altissima qualità. Scopri la differenza indossandoli comodamente nelle tue orecchie e ascoltando la tua musica preferita. Ti accorgerai di dettagli che non avevi mai sentito prima d’ora. E poi sono comodissimi, perfetti per un uso quotidiano.

Xiaomi Buds 3: oggi sono un best buy

Scegli gli Xiaomi Buds 3 come auricolari per te. Al prezzo disponibile sul Mi Store sono un vero best buy. Sii veloce perché con questo sconto stanno andando a ruba. Qui la cancellazione attiva del rumore diventa eccellenza, per un’esperienza sempre unica e inimitabile. Puoi decidere fino a 3 modalità di isolamento, con la Modalità Trasparenza che ti permette di indossarli riuscendo a sentire chi parla o cosa ti circonda.

La custodia di ricarica garantisce fino a 32 ore di ascolto per questi auricolari che, con una sola carica, hanno un’autonomia di 7 ore circa. Niente male vero? A coronare il tutto c’è un driver dinamico ultra sensibile, studiato appositamente per offrire una riproduzione precisa dei dettagli sonori. Cosa stai aspettando? Sul Mi Store Italia li acquisti a soli 49,99 euro, invece di 129,99 euro.

