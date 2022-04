Xiaomi brevetta un pieghevole che si stacca

Secondo quanto si apprende, sembra che Xiaomi abbia appena brevettato un innovativo smartphone pieghevole che si stacca. Sì, avete letto bene. Ma come funzionerebbe questo dispositivo? Scopritelo insieme a noi nell’articolo completo.

Xiaomi: il foldable che si stacca potrebbe divenire realtà

L’OEM cinese è famoso per richiedere una quantità mostruosa di patent e brevetti. Adesso, scopriamo che l’azienda ha richiesto un nuovo brevetto inerente ad un device pieghevole con uno dei pannelli che è in grado di staccarsi a piacimento. Questo device potrebbe arrivare sul mercato qualora la compagnia decidesse di perseguire in questo obiettivo.

Sappiamo che Xiaomi brevetta moltissimi dispositivi in Cina e questo sembra essere molto particolare: scopriamo un telefono innovativo con display flessibile che si stacca dal resto del telaio. Giusto per fare una sintesi, vediamo la scocca del terminale che è ben fissata e il pannello pieghevole che si separa dall’altro. Inoltre, c’è un display flessibile che avvolge l’intero prodotto quando questo è ben ancorato al corpo principale.

Cercheremo di essere semplici e veloci: lo schermo tende ad aprirsi completamente quando questo viene rimosso dal resto del dispositivo. Inoltre, è ancora usabile tramite dati wireless che comunicano fra pannello e terminale. Cosa significa ciò? Che ogni unità potrebbe avere una batteria separata in grado di funzionare anche quando questo viene aperto, staccato e via dicendo.

Ad oggi non abbiamo molti dettagli in merito, inoltre questo è solo un patent pertanto vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale”. Per il resto, vi invitiamo a restare connessi con noi per ulteriori informazioni in merito.

