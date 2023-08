Xiaomi Book S: sconto SHOCK su Amazon (-43%)

Il momento di acquistare un tablet di alta qualità a un prezzo imbattibile è arrivato. Con uno sconto shock del 43% su Amazon, puoi portare a casa il potente e innovativo Xiaomi Book S 12.4″ a soli 399,99 euro invece di 699,99. Preparati ad avere un’esperienza informatica senza precedenti.

Una delle caratteristiche più sorprendenti del Xiaomi Book S è la infatti la sua compatibilità con Windows 11. Questo sistema operativo ti avvicina a ciò che ami, offrendoti un’interazione ottimizzata con il dispositivo 2-in-1. Con la tastiera (venduta a parte), il trackpad, il controllo touch o la Smart Pen, avrai un controllo completo del tuo tablet e un’esperienza d’uso senza precedenti.

Xiaomi Book S in offerta su Amazon

Xiaomi Book S 12.4″ è alimentato dal processore Snapdragon 8cx Gen 2, un’innovazione nel campo dei notebook. Questo processore ARM a 64 bit di Qualcomm, basato sul processo di produzione a 7nm, offre prestazioni e durata di altissimo livello. Con questo dispositivo, potrai godere di un’eccellente esperienza di utilizzo e di una potenza senza eguali.

L’impressionante display touchscreen da 12,4″ con aspect ratio 16:10 offre una visualizzazione ottimale delle informazioni, mentre la risoluzione WQHD+ 2560×1600 garantisce dettagli mozzafiato. L’ampia gamma di colori, che copre il 100% dello standard DCI-P3, rende i colori vivaci e realistici. Inoltre, con una luminosità fino a 500 nit, lo schermo rimane chiaro e visibile anche in ambienti luminosi.

Le funzionalità per le videoconferenze del Xiaomi Book S 12.4″ sono all’avanguardia. La fotocamera anteriore cattura video a 1080p e i due microfoni supportano la tecnologia ECNS, la cancellazione dell’eco e la soppressione del rumore. Questo significa che le tue videochiamate saranno chiare e nitide, permettendoti di partecipare alle riunioni di lavoro o di tenerti in contatto con amici e familiari in modo impeccabile.

L’esperienza audio del Xiaomi Book S è altrettanto straordinaria, grazie ai due potenti altoparlanti che offrono un suono stereo coinvolgente e immersivo. Con questa qualità audio, potrai goderti video, musica e contenuti multimediali con una qualità eccezionale.

Infine, la durata della batteria del Xiaomi Book S è eccezionale, con una durata fino a 13,4 ore. Questo ti consente di concentrarti sulle tue attività durante tutta la giornata senza preoccuparti di dover ricaricare il tablet frequentemente. Inoltre, con il caricabatterie rapido ultracompatto da 65 W GaN, potrai ricaricare il dispositivo in modo veloce e pratico.

Con un prezzo così conveniente e una tecnologia così avanzata, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di acquistare il Xiaomi Book S 12.4″. Non perdere questa occasione di risparmio e potenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.