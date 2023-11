Xiaomi Black Friday festeggia i migliori prezzi dell'anno

La campagna promozionale Xiaomi Black Friday vive nella giornata di oggi uno dei suoi momenti più importanti, grazie ai migliori prezzi dell’anno. Tante le offerte disponibili sul Mi Store, il negozio online ufficiale dell’azienda asiatica, con extra sconti al carrello di 10€, 30€ e 50€ in base all’importo dell’ordine. Ecco il link alla pagina delle promo.

Lo Xiaomi Black Friday è l’evento più importante dell’anno per i fan del brand cinese, che possono approfittare delle super offerte per risparmiare un bel gruzzolo di soldi. E il denaro messo da parte, magari, potrà poi essere reinvestito in qualche altro regalo extra.

Xiaomi Black Friday: come funziona e migliori offerte

Il Black Friday di Xiaomi prevede numerose offerte sugli articoli disponibili in catalogo, in particolare sulla telefonia. All’offerta iniziale, poi, si somma un extra sconto di importo variabile: 10€ per un ordine di almeno 99€, 30€ per un ordine di almeno 199€ e 50€ per un ordine pari o superiore a 299€.

Tra le migliori offerte in occasione del Black Friday segnaliamo:

Redmi Note 12 8+256GB in offerta a 199,90€ invece di 299,90€ (link offerta)

in offerta a 199,90€ invece di 299,90€ (link offerta) POCO X5 PRO 5G 8+256GB a 249,90€ invece di 399,90€ (link offerta)

a 249,90€ invece di 399,90€ (link offerta) Xiaomi 13T PRO 12+512GB a 849,90€ invece di 899,90€ (link offerta)

a 849,90€ invece di 899,90€ (link offerta) Xiaomi 13T PRO 16GB+1TB a 949,90€ invece di 999,90€ (link offerta)

Segnaliamo, inoltre, che sui nuovi Xiaomi 13T PRO nelle versioni da 12+512GB e 16GB+1TB è disponibile il finanziamento a tasso zero in 24 mesi.

Le offerte della promo Xiaomi Black Friday sono disponibili su questa pagina. La campagna terminerà lunedì 27 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.