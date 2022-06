Xiaomi Band 7 ora disponibile su Amazon: c'è perplessità nell'aria

Xiaomi Band 7 è stata ufficialmente svelata al pubblico durante le scorse settimane: diversi passi in avanti sono stati compiuti rispetto al modello passato, in special modo per quanto riguarda le dimensioni dello schermo.

Un po’ a sorpresa, Xiaomi Band 7 è finalmente arrivata su Amazon. C’è però un dettaglio di cui dovreste essere messi al corrente prima di effettuare l’acquisto, in modo tale che ne siate pienamente consapevoli.

Xiaomi Band 7 è su Amazon: versione global o cinese?

Per quanto in molti abbiano fin da subito gioito alla notizia, la pagina d’acquisto di Xiaomi Band 7 su Amazon è poco chiara rispetto ad uno specifico ma fondamentale aspetto. Ad ora, infatti, non è possibile sapere se ci si trovi di fronte alla versione cinese (l’unica che finora abbiamo avuto modo di conoscere) oppure alla versione global destinata anche al mercato italiano.

Come si può facilmente notare, manca del tutto una descrizione del prodotto e neppure il titolo riesce a chiarire i dubbi rispetto alla natura di questa Xiaomi Band 7. Nei prossimi giorni, con ogni probabilità, verranno aggiunti ulteriori dettagli. Tuttavia, al momento i consumatori interessati dovrebbero effettuare il loro acquisto alla cieca (salvo poi restituirla qualora non dovesse soddisfare le aspettative).

Nel caso in cui preferiste andare sul sicuro, essendo pienamente certi del prodotto che arriverebbe a casa vostra, vi ricordiamo che Xiaomi Band 6 è disponibile su Amazon ai rispettivi prezzi di 34,99 euro e 49,26 euro (versione NFC). Se invece foste amanti del rischio e l’incertezza rappresentasse il vostro pane quotidiano, accomodatevi: Xiaomi Band 7 è qui per voi a 69 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.