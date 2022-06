Xiaomi Band 7: conviene acquistarla se hai già la Mi Band 6?

Dopo averne discusso a lungo, grazie alle numerose anticipazioni trapelate sul web nei mesi precedenti, ecco che la Xiaomi Band 7 è stata finalmente presentata. Diverse novità rispetto al modello di passata generazione: una su tutte, il display presente a bordo dello smartwatch.

Molti fra gli attuali possessori di Xiaomi Band 6 già si chiedono se sia il caso di acquistare Band 7 oppure se i vari “upgrade” che hanno interessato la nuova unità siano tutto sommato insufficienti per abbandonare un apparecchio che, ancora oggi, è in grado di dire la sua.

Xiaomi Mi Band 7 VS Mi Band 6: quali sono le differenze

Partiamo dall’aspetto principale, già accennato in apertura: il display. Su Xiaomi Mi Band 7 troviamo un pannello AMOLED a colori con diagonale da 1,62 pollici e risoluzione di 490 x 192 pixel (325 ppi); Mi Band 6 ospita uno schermo con medesima tecnologia ma più piccolino, vale a dire 1,56 pollici e risoluzione di 486 x 152 pixel (326 ppi). La densità dei pixel è sostanzialmente la stessa, ma è chiaro che le maggiori dimensioni del display di Xiaomi Band 7 diano più risalto alle informazioni da visualizzare. Inoltre, quest’ultimo è anche più luminoso: 500 nit rispetto ai 450 nit di Band 6 (comunque un ottimo standard).

Continuiamo analizzando un punto di sicuro interesse per gli atleti: le modalità sportive. Su Mi Band 7 viene garantito il monitoraggio per ben 120 sport; Xiaomi Mi Band 6, a seconda della versione considerata, fornisce un valido supporto per 30/100 modalità di esercizio. Entrambi gli smartwatch permettono il monitoraggio della qualità del sonno. Medesime considerazioni per l’NFC: dipende dal modello. Finora abbiamo conosciuto solo la versione cinese di Xiaomi Mi Band 7, che possiede questa caratteristica; di Mi Band 6 distinguiamo la versione senza NFC ed altre due unità che includono il sensore, vale a dire cinese e global.

Da sottolineare anche una diversa batteria presente a bordo: Xiaomi Band 7 primeggia, forte dei suoi 180 mAh, contro i “soli” 125 mAh di Band 6. Nella sostanza cambia poco perché entrambi dovrebbero assicurare un’autonomia massima di 2 settimane con un solo ciclo di ricarica. Su vecchia e nuova generazione è possibile rilevare il tasso di saturazione dell’ossigeno nel sangue. C’è un ultimo piccolo dettaglio, che però è tutt’altro che trascurabile: al momento, in Italia è disponibile solo Xiaomi Band 6 che puoi trovare su Amazon ai rispettivi prezzi di 34,99 euro e 49,27 euro (versione NFC).

