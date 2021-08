Non solo smartphone e smartwatch, l'ecosistema di Xiaomi è incredibilmente vasto, ampliato da prodotti realizzati in collaborazione con altri brand. Sono tutti accomunati da un dettaglio: costano poco e sono di grande qualità.

Il bello è che moltissimi di questi gadget sono in vendita su Amazon, ma non è semplice scovarli. Con la mia selezione di oggi però potrai conoscerne di nuovi e portarli a casa a prezzo eccezionale con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: 5 prodotti eccezionali su Amazon

Il primo è una sveglia smart a dir poco bellissima sotto il profilo estetico, ma con un cuore tutto smart. Il suo ampio display, ad alta visibilità e retroilluminato, ti permette di leggere chiaramente orario, data, temperatura e umidità. Attraverso il Bluetooth, lo colleghi allo smartphone e ne gestisci ogni singolo parametro: puoi scegliere persino le suonerie delle sveglia. Su Amazon la prendi a una ventina di euro: applica il coupon in pagina e completa l'ordine.

Il prodotto numero due, sorprendentemente, ti garantirà la possibilità di avere una rasatura dei capelli perfetta, in ogni momento. Si tratta di un eccellente rasoio elettrico, costruito in modo eccezionale e con batteria ricaricabile a lunghissima durata. Pensa, la ricarica avviene attraverso la porta USB C, come fosse uno smartphone. Portalo a casa a prezzo ridicolo: lo prendi a 13€ circa.

Il prodotto numero tre è una genialata per risparmiare acqua e rendere qualsiasi rubinetto smart. Grazie ai due sensori di precisione integrati puoi aprire l'acqua semplicemente con uno sfioramento della mano. Dotato di batteria integrata (che dura fino a 6 mesi) e un sacco di adattatori, lo prendi intorno ai 17€ sempre con spedizioni assolutamente rapide e gratis.

La chicca numero quattro è un gioiellino che puoi posizionare ovunque: su un mobile o al muro. Si tratta di un termometro/igrometro di precisione, con sensore che si aggiorna in tempo reale e – di conseguenza – ti permette di leggere temperatura e umidità ambientali e non solo. Infatti, c'è anche un grafico che ti indica il livello di comfort della stanza dov'è posizionato il prodotto. Un gadget che porti a casa intorno ai 15€ circa.

Per finire, un oggetto da avere assolutamente per tenersi in forma. La bilancia smart Mi Body Composition ti permetterà di tenere sotto controllo il tuo peso e segnarne ogni variazione all'interno dell'applicazione. Bella e di design, costa pochissimo adesso: portala a casa a 16€ circa con spedizioni super rapide e gratis.

