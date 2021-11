Xiaomi: 5 prodotti a meno di 20€, NASCOSTI su Amazon

Appassionato di prodotti Xiaomi? Allora è il momento di fare un ottimo affare da Amazon, portando a casa uno di questi gadget, che restano ben nascosti sulla piattaforma. Costano tutti intorno meno di 20€ (tranne uno, che costa qualche centesimo o in più). Dai un'occhiata e scegli quello che preferisci: godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: prodotti Xiaomi nascosti su Amazon

Il primo dispositivo è un potente router WiFi, perfetto per la casa smart perché supporta la connessione 2,4Ghz e – soprattutto – puoi collegare fino a 64 dispositivi contemporaneamente. Con le potenti 4 antenne, la migliore delle coperture è assicurata. Approfittane adesso e portalo a casa a 11€ circa.

Il secondo dispositivo serve sempre per il tuo WiFi, ma ha il compito di potenziarlo e renderlo performante anche in abitazioni molto grandi. Si tratta di un ripetitore che installi dove il segnale di rete inizia a indebolirsi e gli permette di rimbalzare e tornare performante. Puoi collegare fino a 64 dispositivi e gestisci ogni aspetto direttamente da app. Prendilo a 12,99€ circa.

Il terzo gadget è delizioso. Si tratta di una bellissima sveglia smart, in stile retrò, realizzata da Cleargrass e parte dell'ecosistema di prodotti del colosso cinese. Dotata di display ad alta visibilità, retroilluminato all'occorrenza, lo colleghi allo smartphone e ne gestisci ogni aspetto via app. Spunta il coupon in pagina e prendilo a 17,55€ appena.

Il quarto prodotto è un rasoio elettrico, dotato di batteria integrata, parte anch'esso dell'ecosistema. Rasatura ad altissima precisione, grazie alle tre testine mobili, che garantiscono effetto 3D. Piena resistenza al contatto con l'acqua e un design super premium. Prendilo a 17,99€ appena.

L'ultimo prodotto è un sistema pronto a rendere smart qualsiasi rubinetto. Lo monti in un attimo, grazie agli accessori in kit, e sei pronto: a disposizione hai due sensori, uno per l'erogazione continua e uno per quello che interrompe il getto se allontani la mano. Ben costruito e funzionante attraverso batteria integrata, spunta il coupon in pagina e portalo a casa a 20€ circa.

Visto? Scommetto che alcuni di questi prodotti Xiaomi non li avevi mai visti. Eppure li trovi su Amazon, tutti con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.