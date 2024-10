Xiaomi 15 Series: l'azienda conferma il temuto rincaro dei prezzi

Xiaomi ha ufficialmente confermato che i prossimi modelli di punta della serie Xiaomi 15, dotati del processore Snapdragon 8 Elite, subiranno un aumento di prezzo rispetto alle generazioni precedenti.

Questa decisione è stata comunicata direttamente dal CEO Lei Jun sulla piattaforma social Weibo, dove ha spiegato che il rincaro sarà dovuto principalmente al maggiore costo dei componenti ed agli elevati investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo.

Quanto costeranno i nuovi Xiaomi 15?

Jun ha osservato come i costi relativi ai componenti di alta qualità siano sensibilmente aumentati quest’anno, chiarendo che i prezzi per i modelli della serie Xiaomi 15 rifletteranno tale incremento. In parallelo, il presidente di Xiaomi, Lu Weibing, ha precisato che il nuovo processore Snapdragon 8 Elite offre sì prestazioni avanzate ma, al contempo, implica costi di produzione più alti.

Pur senza dichiarare una cifra esatta conseguente al rincaro, Weibing ha accennato che l’aumento potrebbe essere simile a quello del nuovo Vivo X200, concorrente diretto con a bordo il processore Dimensity 9400, il cui prezzo è salito di circa 300 yuan (43 dollari). Questo potrebbe determinare per Xiaomi 15 un prezzo di partenza pari a circa 4.299 yuan (604 dollari), posizionandosi in una fascia di mercato più alta.

In merito alle specifiche tecniche, sia Xiaomi 15 che Xiaomi 15 Pro saranno dotati del processore Snapdragon 8 Gen 4 e di una configurazione con tripla fotocamera posteriore, composta da tre sensori da 50 megapixel. Dal punto di vista del design, la prossima serie manterrà un’estetica simile ai modelli precedenti, seppur con alcuni miglioramenti, e non mancheranno novità come la versione in Titanium dello Xiaomi 15 Pro, rivolta al mercato cinese e dotata di funzionalità avanzate, tra cui la comunicazione satellitare.

L’aumento dei costi produttivi non riguarda solo Xiaomi, ma è parte di una tendenza generale che sta toccando diverse società: anche OnePlus ha recentemente annunciato un incremento di prezzo per il suo prossimo OnePlus 13, anch’esso dotato del chip Snapdragon 8 Elite.