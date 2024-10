Xiaomi 15 e 15 Pro non hanno più segreti: ecco i render ufficiali

La nuova serie Xiaomi 15 è pronta per il suo debutto ufficiale: la presentazione è fissata al prossimo 29 ottobre, esattamente alle 19 (ora cinese).

I render condivisi dalla stessa Xiaomi hanno già confermato molti dettagli interessanti, che ora andremo ad analizzare più nello specifico.

Xiaomi 15 e 15 Pro in arrivo: ve li mostriamo

Xiaomi ha scelto di mantenere un design simile ai modelli precedenti, ma ha introdotto alcune novità che aggiungono un tocco più moderno. Il retro dei due smartphone ospita sempre la tripla fotocamera disposta in un modulo quadrato, mentre il flash LED è posizionato esternamente. Tra le novità tecniche, emerge un nuovo sistema di messa a fuoco laser.

Immagini

Parlando di specifiche, Xiaomi 15 in versione base si distingue per il display da 6,36 pollici. Una delle novità più rilevanti è il sensore di impronte digitali ad ultrasuoni che, stando a quanto precisato da Xiaomi, dovrebbe garantire accessi più veloci fino al 50%. Inoltre, il dispositivo è equipaggiato con una batteria da 5.500 mAh, compatibile con la ricarica rapida cablata da 90 W e wireless da 50 W.

Immagini

Per chi preferisce uno schermo più ampio e prestazioni superiori, Xiaomi 15 Pro si presenta con un design elegante e un display AMOLED quad-curvo da 6,78 pollici, con risoluzione 2K e frequenza d’aggiornamento di 120 Hz. Questo modello ha un profilo sottile 8,35 mm, pesa 213 g ed ospita una batteria più generosa da 6.000 mAh, offrendo ricarica rapida e wireless con anche la possibilità della ricarica inversa. Xiaomi 15 Pro monta un sensore fotografico principale da 50 MP della serie Light Fusion 900 con apertura f/1.4, un ultra-grandangolare da 50 MP ed un nuovo teleobiettivo Sony IMX858 5X da 50 MP, insieme alla fotocamera frontale da 32 MP.

Come già precisato all’inizio, il lancio ufficiale dei nuovi smartphone della serie Xiaomi 15 è in programma per il giorno 29 ottobre in Cina e, poco dopo l’evento di presentazione, questi modelli saranno disponibili sul mercato globale.