OnePlus 13 è impaziente di uscire: eccolo in tre nuove foto dal vivo

Cresce l’attesa per il lancio del nuovo OnePlus 13, la cui uscita è prevista entro fine mese, sebbene la data precisa non sia ancora stata confermata.

Recentemente, oltre ai render trapelati online, alcune immagini reali di OnePlus 13 sono emerse su Weibo, dando un’idea ancora più chiara circa il design dello smartphone.

OnePlus 13 sta arrivando e non si nasconde più

Immagini

Dalle immagini, si può notare che OnePlus 13 mantiene il modulo posteriore della fotocamera sulla sinistra, ma con alcune modifiche rispetto ai modelli precedenti. Il cambiamento più evidente è la rimozione del bordo circolare: questa scelta conferisce al design un aspetto più pulito e raffinato. Sono state rivelate anche diverse varianti di colore: OnePlus 13 sarà disponibile in nero, bianco e si nota un’interessante opzione blu scuro con il modulo fotografico di colore bianco.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, si prevede che OnePlus 13 sarà dotato di un display BOE X2 LTPO AMOLED da 6,8 pollici, con una luminosità massima di 1.600 nit, garantendo così una visibilità ottimale anche in condizioni di luce intensa. Inoltre, OnePlus 13 dovrebbe integrare una batteria da 6.000 mAh, supportare la ricarica rapida da 100 W e la ricarica wireless magnetica da 50 W, oltre ad essere certificato per la resistenza all’acqua con classificazione IP68/69.

Un’altra novità importante riguarda il processore: OnePlus 13 potrebbe essere tra i primi smartphone a montare il potente Snapdragon 8 Gen 4/8 Elite di Qualcomm, con prestazioni in grado di superare nei benchmark persino quelle dell’A18 Pro a bordo di iPhone 16 Pro.

Infine, un grande passo in avanti sarà l’introduzione di un sensore di impronte digitali ultrasonico, che rappresenta un notevole miglioramento rispetto al sensore ottico del modello precedente. Questo tipo di sensore, che ci auguriamo davvero di poter apprezzare su OnePlus 13, è più veloce, sicuro e funziona anche con dita bagnate o sporche, una caratteristica già vista su dispositivi di fascia alta come il Samsung Galaxy S24 Ultra e il Pixel 9 Pro.