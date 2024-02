Xiaomi 14 Series UFFICIALE: Leica continua a fare la differenza

Al MWC 2024 di Barcellona, l’azienda cinese sciolto ogni riserva sulla Xiaomi 14 Series. Xiaomi 14 e 14 Ultra segnano un nuovo capitolo nella collaborazione con Leica, grazie alle ottiche Leica Summilux integrate.

Ma le novità non si fermano qui ed enorme risalto hanno ottenuto anche i prodotti della linea Smart Life: Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Xiaomi Smart Band 8 Pro, Xiaomi Watch S3 e Xiaomi Watch 2, che approfondiremo in un articolo separato.

Xiaomi 14 Series: caratteristiche, prezzi e disponibilità

Xiaomi 14 Ultra promette un’esperienza fotografica e videografica di altissimo livello. Con un design che richiama le fotocamere tradizionali, il telefono si distingue per un modulo fotografico circolare sul retro ed una struttura robusta con telaio in alluminio e pelle vegana. Il display AMOLED C8 WQHD+ da 6,73 pollici garantisce una risoluzione eccezionale, ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole ed un refresh rate variabile fino a 120Hz. La configurazione a quattro fotocamere, integrando ottiche Leica, comprende un potente sensore da 50MP e supporta riprese in 8K e HDR, garantendo risultati di qualità professionale. La modalità Movie dà accesso afunzionalità cinematografiche avanzate, mentre il Photography Kit aggiuntivo offre ulteriori opzioni di controllo ed un’autonomia di 1500mAh come caricabatterie esterno.

Dal canto suo, Xiaomi 14 è invece un telefono progettato per l’uso quotidiano, con dimensioni compatte di 152,8mm x 71,5mm x 8,20mm. Il design ergonomico è assicurato da un pannello posteriore leggermente curvo, per una presa sicura e confortevole. Utilizzando la tecnologia FIAA, la cornice inferiore è ridotta a soli 1,71mm, migliorando l’esperienza visiva. Sistema a tre fotocamere Leica Summilux, con lente principale a 50MP, schermo CrystalRes AMOLED da 6,36″ con una densità di pixel aumentata, luminosità di 3000 nits ed una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz.

Xiaomi 14 Series presenta processori avanzati Snapdragon 8 Gen 3, garantendo prestazioni potenziate con una CPU più veloce del 32% ed un consumo energetico ridotto del 34%. Dotati di Qualcomm FastConnect 7800, gli smartphone offrono Wi-Fi 6E con capacità fino a 320MHz. Il sistema di raffreddamento IceLoop garantisce un funzionamento senza intoppi, mentre Xiaomi 14 Ultra introduce il sistema Dual-Channel IceLoop per migliorare l’esperienza video-fotografica. Entrambi i modelli sono dotati di batterie performanti e tecnologia di ricarica rapida: Xiaomi 14 da 4.610mAh con HyperCharge da 90W e wireless da 50W, Xiaomi 14 Ultra da 5.000mAh con HyperCharge da 90W e wireless da 80W. Non manca poi il sistema operativo Xiaomi HyperOS, frutto di sette anni di sviluppo, che si concentra principalmente su refactoring completo, connettività tra dispositivi, intelligenza proattiva e sicurezza.

Xiaomi 14 è disponibile su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici, nei colori Black, White, Green e in due varianti di memoria:

12GB+512GB – a partire da 1099,90€

12GB+256GB – a partire da 999,90€

Per entrambe le versioni, su canali selezionati sarà inoltre possibile usufruire dell’offerta bundle con Xiaomi Watch 2 Pro e dell’offerta trade-in con extra valutazione fino a 200€

Xiaomi 14 Ultra è disponibile in preordine da oggi e sarà ufficialmente in vendita dal 19 marzo nelle colorazioni Black e White su mi.com, Amazon, Xiaomi Store Italia, Leica Store e presso i principali negozi di elettronica di consumo e operatori telefonici in una sola variante di memoria:

16GB+512GB – a partire da 1499,90€

Su canali selezionati sarà inoltre possibile usufruire dell’offerta bundle con Xiaomi Watch 2 Pro, Xiaomi 14 Ultra Photography Kit e dell’offerta trade-in con extra valutazione fino a 200 euro.