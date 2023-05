Xiaomi 14 Pro: eccolo in tutto il suo splendore (FOTO)

In queste ore è trapelata in rete una prima foto non ufficiale del prossimo flagship dell’OEM cinese numero uno al mondo. Stiamo parlando del famigerato Xiaomi 14 Pro; dalla foto si vede uno schermo con curvatura su tutti i lati e delle cornici super sottili.

Mancano ancora diversi mesi al debutto della nuova ammiraglia di Xiaomi; come da tradizione, sarà un top di gamma assoluto con uno schermo incredibilmente risoluto, ricco di tecnologia, con un’estetica accattivante e con un ottimo comparto hardware. Anche il processore sarà incredibile; verosimilmente, ci aspettiamo di vedere lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. Dalla foto condivisa in rete in queste ore dall’insider Ice Universe, apprendiamo che il display del top di gamma next-gen donerà un look incredibilmente futuristico al prodotto in questione.

Xiaomi 14 Pro: le presunte caratteristiche tecniche

Sul fronte delle prestazioni, Xiaomi 14 Pro avrà uno Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm sotto la scocca coadiuvato da RAM potentissima e da tanto storage a bordo (non espandibile).

Il chip interno sarà costruito con un nodo architettonico a 4 nanometri di TSMC e si dice che offrirà grandi performance rispetto al predecessore. Il core principale sarà un Cortex X4 con CPU d 3,72 GHz seguito da una serie di Cortex A715 e da altri Cortex A515 per l’efficienza energetica. La GPU sarà una Adreno 750. Dal test di Geekbench emerso in rete scopriamo che il dispositivo ha ottenuto 2563 punti nel test single core e ben 7256 punti nel multi core. Questo chip sembra essere molto più potente del predecessore (l’attuale ammiraglia del settore) e perfino dell’A16 Bionic di Apple.

La batteria del dispositivo sarà una cella energetica da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da ben 90W e da 120W. Non si sa quale delle due sia la tecnologia corretta, ma staremo a vedere. le fotocamere aggiornate saranno WLG High Lens coadiuvate dal software di Leica.

