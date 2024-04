Xiaomi 14: nuovo MINIMO su Amazon con QUEST'OFFERTA (anche in 12 rate)

Lo Xiaomi 14 cala di prezzo e diventa uno dei best buy della fascia alta del mercato. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il top di gamma di Xiaomi con un prezzo scontato di 976 euro (grazie allo sconto extra di 100 euro ottenibile applicando il coupon in pagina, come mostrato nell’immagine che trovate di seguito). Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile anche in 12 rate mensili, per gli utenti abilitati a questo tipo di pagamenti.

Xiaomi 14: il top di gamma compatto da comprare oggi

Lo Xiaomi 14 è il compatto su cui puntare per ottenere prestazioni davvero elevate grazie alla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Il chip viene affiancato da 12 GB di memoria RAM e 512 GB di storage oltre che da una batteria da 4.610 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 90 W.

Da notare che lo smartphone di Xiaomi è dotato di un display AMOLED da 6,36 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il sistema operativo è Android 14, personalizzato da HyperOS. Lo smartphone è Dual SIM ed è dotato di un sensore di impronte digitali e del chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi 14 al prezzo scontato di 976 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 12 rate mensili. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Per sfruttare l’offerta è necessario applicare il coupon da 100 euro disponibile in pagina, qui di sotto. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box seguente.