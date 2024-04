Xiaomi 14 al prezzo più basso di sempre con QUEST'OFFERTA (-287€)

Lo Xiaomi 14 è disponibile in Italia con un prezzo di listino di 999 euro. Grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRAPR24,da aggiungere al carrello prima di completare il pagamento, è possibile ora acquistare lo smartphone di Xiaomi con un prezzo scontato di 712 euro. Lo sconto rispetto al listino è di 287 euro.

Si tratta del nuovo prezzo minimo storico oltre che di un’occasione unica per acquistare un compatto ad altissime prestazioni. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Lo smartphone è disponibile con Garanzia Italia.

Xiaomi 14: al minimo storico è un vero affare

Lo Xiaomi 14 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni in tutti i contesti di utilizzo e, soprattutto, in un formato compatto. Tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,36 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Da notare anche il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12 GB di RAM e 512 GB di storage. C’è spazio anche per una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con Hyper OS. Lo smartphone è dotato di supporto Dual SIM.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare lo Xiaomi 14 al prezzo scontato di 712 euro, grazie allo sconto aggiuntivo garantito dal codice PSPRAPR24. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Lo sconto è disponibile, per un breve periodo, tramite il box qui di sotto.