Xiaomi 13T: a QUESTO PREZZO su Amazon è il mid-range da prendere

Lo Xiaomi 13T è uno dei modelli di riferimento della fascia media del mercato, grazie a una scheda tecnica ottima e completa oltre che per via di un prezzo sempre più contenuto. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 424 euro. Si tratta di un ulteriore taglio di prezzo per il mid-range di Xiaomi che, in questo momento, è uno dei best buy per l’intera fascia media del mercato. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi 13T: a questo prezzo è un best buy per la fascia media

La scheda tecnica dello Xiaomi 13T comprende un display AMOLED da 6,67 pollici, caratterizzato da risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche la presenza del SoC MediaTek Dimensity 8200 Ultra, in grado di garantire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo.

Tra le specifiche del dispositivo di Xiaomi c’è spazio anche per 8 GB di RAM, 256 GB di storage oltre che per una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 67 W. Lo smartphone ha anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel. Da notare la certificazione IP67 e il sistema operativo Android 14 con HyperOS.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi 13T al prezzo scontato di 424 euro. Si tratta di un’occasione ottima per mettere le mani su di un modello completo, sotto tutti i punti di vista, e con un prezzo sempre più accessibile. Per accedere all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.