Xiaomi 13 Ultra: quanto costerà e quando arriverà sul mercato?

Xiaomi 13 Ultra sarà un’ammiraglia incredibile che presto vedrà la luce; parliamo di un super top di gamma del costruttore asiatico, erede del precedente modello 12S Ultra uscito nel solo mercato cinese. Si tratta di uno dei primi device con sensore fotografico da un pollice. Se il vecchio device ha visto una commercializzazione limitata, il nuovo prodotto sarà venduto ovunque (anche da noi, a quanto pare). Anche il dirigente del marchio Lei Jun ha confermato ciò.

Se in passato avevamo appreso di un ipotetico debutto durante il Mobile World Congress di Barcellona, ora scopriamo da Digital Chat Statino, che il lancio è stato posticipato. Potrebbe arrivare nel corso del secondo trimestre dell’anno. Un altro insider invece, ha riferito che la presentazione è prevista per aprile. Insomma, la confusione è tanta per un gadget che sarà sicuramente un game changer nel mercato della telefonia mobile.

Xiaomi 13 Ultra: cosa sappiamo?

Partiamo dal display: lo schermo di Xiaomi 13 Ultra dovrebbe essere un pannello AMOLED E6 di Samsung con bordi curvi super risoluto e ricco di tecnologie all’avanguardia. Sotto la scocca potremmo trovare il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm con banchi RAM fino a 16 GB e storage da 256 GB. È prevista anche una versione da 8 GB, a quanto pare. I prezzi dovrebbero partire da circa 5999 Yuan per il modello base come quelli dello Xiaomi 12S Ultra (al cambio sono circa 887 dollari americani).

L’insider ha anche suggerito che il debutto potrebbe avvenire nel corso di un evento dedicato in Cina previsto per aprile. All’interno dello show potremmo anche assistere alla presentazione Global della serie Redmi Note 12 o potremmo conoscere la variante next-gen Redmi Note 12T. Insomma, si prevede un 2023 molto caldo per il marchio cinese; restate connessi con noi per scoprire tutte le ultime novità in arrivo.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che Xiaomi 12T si porta a casa a soli 569,99€ grazie agli sconti pazzi di Amazon.

