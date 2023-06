Xiaomi 13 Ultra: la data di lancio in Italia è ufficiale

Presentato il mese scorso e destinato inizialmente solo al mercato in Cina, Xiaomi 13 Ultra sta per arrivare anche in Italia: è lo smartphone top di gamma nato dalla collaborazione con Leica. L’annuncio è giunto direttamente dal brand, che fissa nelle ore 10:00 di lunedì 12 giugno il momento scelto per il lancio nel nostro paese, seppur in un primo momento in quantità limitata .

12 giugno 2023: l’arrivo di Xiaomi 13 Ultra in Italia

Tra le specifiche tecniche, già rese note, spiccano la presenza del processore flagship Snapdragon 8 Gen 2 (visto in azione su Xiaomi 13), un display Dynamic AMOLED con risoluzione WQHD+ e frequenza di aggiornamento da 120 Hz, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna per l’archiviazione, senza dimenticare la batteria da 5.000 mAh. Il sistema operativo sarà ovviamente Android con interfaccia personalizzata MIUI.

Il punto di forza, il suo tratto distintivo, è però da ricercare nel comparto imaging: sul retro integra infatti una quad camera con ottiche Leica per garantire prestazioni senza compromessi su questo fronte. Ci sarà modo per metterlo alla prova. Di seguito le parole di Ou Wen, General Manager di Xiaomi Western Europe.

Con Xiaomi 13 Ultra abbiamo voluto creare qualcosa di veramente speciale per sorprendere ancora una volta i nostri utenti. Dopo numerosi progressi, gli ingegneri di Xiaomi e Leica sono riusciti a integrare le capacità ottiche professionali di Leica nell’imaging mobile, creando l’obiettivo Leica Summicron più preciso attualmente disponibile sui nostri smartphone, pertanto sono orgoglioso di annunciare che i nostri fan e tutti gli appassionati di fotografia potranno presto sperimentare la straordinaria qualità della nostra nuova ammiraglia premium anche in Europa occidentale.

Ancora nessun dettaglio in merito al prezzo stabilito per il debutto di Xiaomi 13 Ultra in Italia, ma non trascorrerà molto prima di conoscerlo. Sapremo tutto sul cameraphone e sul suo debutto nostrano entro pochi giorni.

Infine, segnaliamo la possibilità, dal 9 al 12 giugno, di vederlo in anteprima prenotando una sessione one-to-one in Casa Xiaomi (piazza Pio XI, 5 a Milano), attraverso il sito casaxiaomi.it/eventi. Nell’occasione, un esperto dell’azienda presenterà lo smartphone ai visitatori. Una volta ricevuta l’email di conferma sarà possibile selezionare lo slot preferito, tra quelli disponibili.

