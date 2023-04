Xiaomi 13 Ultra ufficiale: un portento per la fotografia firmato Leica

Xiaomi svela ufficialmente lo smartphone Xiaomi 13 Ultra, celebrando il rinnovo della collaborazione con Leica per portare il segmento imaging al livello successivo nel settore dei dispositivi mobili. Con il suo sistema a quattro fotocamere e il display WQHD+, si prepara a conquistare il mercato arrivando nelle tasche degli appassionati della fotografia, specialmente i professionisti.

Scopriamo Xiaomi 13 Ultra

Il “punto focale” dello smartphone è il comparto fotocamera con obiettivo Leica Summicron, potenziato per portare ai consumatori un sistema quad-camera d’eccezione che va dai 12 mm del sensore ultra-grandangolo ai 120 mm del super-teleobiettivo, con lunghezza extra di 240 mm grazie all’In-Sensor-Zoom. Oltre alla flessibilità delle lunghezze focali, l’impostazione della fotocamera professionale dello smartphone offre un’apertura variabile per ottenere più luce e una profondità di campo morbida e ridotta, oltre a tempi di scatto più brevi.

In termini concreti, Xiaomi 13 Ultra si dota dei seguenti sensori:

50MP ( Sony IMX989 da 1 pollice , f/1.9 – f/4.0, 23mm)

, f/1.9 – f/4.0, 23mm) 50MP (Sony IMX858, f/1.8, teleobiettivo, 75mm)

50MP (Sony IMX858, f/1.8, ultra-wide, 12mm)

50MP (Sony IMX858, f/3.0, super teleobiettivo, 120mm)

Xiaomi 13 Ultra ottimizza inoltre completamente il flusso di lavoro su file RAW per massimizzare la gamma dinamica, i dettagli e la texture dell’immagine, migliorando così in modo significativo la qualità delle immagini e i lavori in post-produzione. Difatti, la fotocamera principale supporta il formato RAW da 50MP e UltraRAW multi-frame a 14 bit, offrendo una migliore risoluzione e un’elevata gamma dinamica. I profili della fotocamera saranno creati da Adobe, fornendo un punto di partenza migliore per le operazioni seguenti allo scatto.

L’attenzione si sposta dunque al display, dove l’occhio cade rapidamente essendo un WQHD+ (risoluzione pari a 3200 x 1440 pixel) da 6,73″ con refresh rate fino a 120Hz, touch sampling rate di 240Hz, picchi di luminosità pari a 2600 nit e supporto agli standard video Dolby Vision e HDR10+. Insomma, ha tutto ciò che serve per elevare l’esperienza d’uso a livelli mai visti prima.

E sotto la scocca? Il cuore pulsante è il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, accompagnato da RAM fino a 16GB LPDDR5x e memoria UFS 4.0 fino a 1 TB. La tecnologia proprietaria Loop LiquidCool è invece il primo sistema di raffreddamento toroidale di livello aerospaziale su uno smartphone, che separa vapore e liquido per garantire una conducibilità termica equivalente più di tre volte superiore a quella dei cooler tradizionali. Infine, la batteria da 5.000 mAh con chip di ricarica Xiaomi Surge P2 e chip di gestione Xiaomi Surge G1 è una certezza lato autonomia.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi 13 Ultra sarà disponibile per la prima volta in Cina continentale ad aprile e nei prossimi mesi sarà lanciato in vari mercati internazionali. Prezzi, data di inizio delle vendite e canali di distribuzione in Italia saranno comunicati contestualmente all’arrivo del prodotto sul mercato.