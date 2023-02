Xiaomi 13 ufficiali: con Leica per una nuova luce

Nella cornice del Mobile World Congress fa il suo debutto ufficiale la nuova linea di smartphone Xiaomi 13, composta da tre modelli: quello base, la variante Pro e quella Lite realizzata appositamente per strizzare l’occhio a un pubblico giovane. Abbiamo già avuto modo di dare un primo sguardo alla gamma nel mese di dicembre, in occasione dell’annuncio in Cina, sottolineando i suoi principali punti di forza. Torniamo a parlarne oggi in concomitanza con la presentazione che interessa il mercato occidentale, in scena nella cornice dell’evento di Barcellona. È la partnership con Leica a tenere banco, siglata con l’obiettivo dichiarato di offrire un’esperienza di livello professionale attraverso il comparto fotografico integrato.

Xiaomi 13 è ufficiale: specifiche, uscita e prezzi

Avremo modo di mettere alla prova lo smartphone per pubblicarne più avanti una recensione completa: in nostro possesso la versione del modello base, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, nella particolare colorazione Flora Green.

Diamo anzitutto uno sguardo alle specifiche tecniche del trio, così da metterne in evidenza i punti di forza, a partire proprio dal risultato della collaborazione con Leica che interessa i primi due.

Xiaomi 13: specifiche tecniche

Display: AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione FHD+ (2400×1080 pixel, 413 ppi, 20:9) e frequenza di aggiornamento 120 Hz con AdaptiveSync, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG e protezione Gorilla Glass 5;

prestazioni: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2;

RAM: 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X;

memoria: 256 GB UFS 4.0;

fotocamere posteriori: triplo sensore da 50 megapixel (f/1.8), 10 megapixel (f/2.0) e 12 megapixel (f/2.2) con ottiche Leica e registrazione video fino al formato 8K@24fps;

fotocamera anteriore: 32 megapixel (f/2.0);

connettività: Dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC;

audio: due altoparlanti con Dolby Atmos;

software: Android 13 con MIUI 14;

batteria: 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W via cavo, 50 W in modalità wireless e 10 W reverse charging;

dimensioni: 152,8×71,5×7,98 mm;

design: certificazione IP68;

peso: 189 g;

colorazioni: Black, White e Flora Green.

Xiaomi 13 Pro: specifiche tecniche

Display: AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione WQHD+ (3200×1440 pixel, 552 ppi, 20:9) e frequenza di aggiornamento 120 Hz con AdaptiveSync Pro, Pro HDR, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG e protezione Gorilla Glass 5;

prestazioni: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2;

RAM: 12 GB di RAM LPDDR5X;

memoria: 256 o 512 GB UFS 4.0;

fotocamere posteriori: triplo sensore da 50 megapixel (f/1.9), 10 megapixel (f/2.0) e 12 megapixel (f/2.2) con ottiche Leica e registrazione video fino al formato 4K@60fps;

fotocamera anteriore: 32 megapixel (f/2.0);

connettività: Dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC;

audio: due altoparlanti con Dolby Atmos;

software: Android 13 con MIUI 14;

batteria: 4.820 mAh con ricarica rapida da 120 W via cavo, 50 W in modalità wireless e 10 W reverse charging;

dimensioni: 162,9×74,6×8,38 mm;

design: certificazione IP68;

peso: 229 g;

colorazioni: Ceramic Black e Ceramic White.

Xiaomi 13 Lite: specifiche tecniche

Display: AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD+ (2400×1080 pixel, 402 ppi, 20:9) e frequenza di aggiornamento 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+ e protezione Gorilla Glass 5;

prestazioni: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1;

RAM: 8 GB di RAM LPDDR4X;

memoria 128 o 256 GB UFS 2.2;

fotocamere posteriori: triplo sensore da 50 megapixel (f/2.2), 8 megapixel (f/2.2) e 2 megapixel (f/2.4);

fotocamera anteriore: 32 megapixel (f/2.4);

connettività: Dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G, NFC;

audio: Dolby Atmos;

software: Android 12 con MIUI 14;

batteria: 4.500 mAh con ricarica rapida da 67 W via cavo;

dimensioni: 159,2×72,7×7,23 mm;

peso: 171 g;

colorazioni: Blue, Pink e Black.

Powered by Leica

Come già sottolineato, il fiore all’occhiello è costituito dal sistema di fotocamere Leica Vario-Summicron 1:19-2.2/14-75 ASPH (sul modello Pro). Arriva a coprire lunghezze focali da 14mm a 75mm, componendosi di un sensore principale (IMX989) da 1 pollice con ottica grandangolare da 23mm, un teleobiettivo flottante da 75mm e una lente ultragrandangolare da 14mm. Xiaomi 13 dispone invece di uno zoom ottico da 0,6x a 3,2x e di un teleobiettivo da 75mm per catturare i dettagli dalla distanza. Il gigante della fotografia Steve McCurry ha definito la serie un vero e proprio game changer .

Queste le parole di Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia, che sottolinea l’importanza dell’integrazione hardware-software per l’evoluzione sul fronte imaging.

La collaborazione con Leica ci ha permesso di creare una serie di smartphone che non esitiamo a definire come il nostro capolavoro. Smartphone per pochi, con i quali non inseguiamo il successo commerciale, ma la completezza tecnica e un grande carattere, adatti a chi vuole il massimo da Xiaomi e a chi vuole distinguersi con stile. Grazie a questo imaging system congiunto che coinvolge sia hardware che software l’obiettivo è che anche chi acquista Xiaomi 13 Series possa creare il proprio capolavoro.

Lato software, è possibile scegliere tra due stili fotografici distinti, Authentic Look e Vibrant Look, oltre che l’applicazione di filtri preimpostati e molto altro. Tutto questo curato, come già sottolineato, da Leica.

Prezzi e disponibilità

I nuovi smartphone della linea Xiaomi 13 sono disponibili fin da subito nello store Amazon ufficiale del brand mi.com. Questi i prezzi di lancio fissati per l’Italia.

Xiaomi 13 (Black, White e Flora Green): 8/256 GB da 1.099,90 euro, 12/256 GB da 1.199,90 euro;

Xiaomi 13 Pro (Ceramic Black e Ceramic White): 12/256 GB a 1.399,90 euro;

Xiaomi 13 Lite (Blue, Pink e Black): 8/128 GB a 499,90 euro.

Fino al 12 marzo sarà possibile usufruire dello sconto Early Bird fino a 120 euro sia attraverso lo store Amazon ufficiale sia su mi.com.

Le prime impressioni su Xiaomi 13

Riservandoci la possibilità di esprimere un giudizio approfondito al termine del test, non possiamo che riportare prime impressioni estremamente positive dal contatto iniziale con Xiaomi 13. Il percorso intrapreso dal brand si inserisce nel solco tracciato dalle generazioni precedenti, migliorando una formula già capace di rivelarsi vincente e intervenendo su aspetti specifici (in primis quello imaging).

Le novità a livello di design non mancano e sono in linea con un trend generale del mercato che sembra sempre più voler mettere in evidenza le evoluzioni del comparto fotografico (anziché nasconderle come avvenuto per diverso tempo). Sotto la scocca scalpita una potenza di calcolo notevole. Lato software, l’accoppiata Android+MIUI è ormai ben rodata e un impegno costante nel rilascio di aggiornamenti potrà regalare soddisfazioni nonché supporto sul lungo periodo. Insomma, non fatichiamo a immaginare che, anche a questo giro, il tempo e l’accoglienza del mercato possano dar ragione alla strategia del marchio.

