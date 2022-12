Xiaomi 13 e 13 Pro: UFFICIALI con Snapdragon 8 Gen 2 e fotocamere Leica

Finalmente Xiaomi 13 e 13 Pro sono stati presentati ufficialmente sul mercato (cinese); si tratta di due ammiraglie Android potentissime, aventi il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sotto la scocca e le fotocamere di Leica sulla back cover.

Come previsto, ieri la compagnia cinese ha tolto i veli alla nuova serie Xiaomi 13; si tratta di una gamma di device che include due dispositivi, uno standard e un Pro. Insieme ai telefoni, l’azienda ha presentato le Redmi Buds 4, il Watch S1 Pro e la skin MIUI 14.

Xiaomi 13 e 13 Pro: tutto quello che c’è da sapere

Il duo di flagship presenta schermi AMOLED, fingerprint sotto il pannello, foro per la selfiecam, display da 120 Hz, luminosità di 1900 nit, HDR10+, Dolby Vision, HLG e non solo. Il primo ha l’unità da 6,36 pollici FullHD+, il secondo invece, QHD+ da 6,73″ con bordi curvi.

Entrambi hanno un form factor compatto, un design sottile, un modulo fotografico quadrato dove all’interno sono posti tutti i sensori. Sono inoltre certificati IP68 contro acqua e polvere. Come accennato dalla stessa compagnia, godono della tecnologia Nano-Skin che rende l’estetica del telefono sempre perfetta e pulita.

Sul comparto fotografico troviamo una snapper selfie da 16 Mpx su entrambi i device, mentre posteriormente ci sono le prime differenze. La variante standard ha un’ottica Sony IMX800 da 50 Mpx con OIS, un’ultrawide da 12 mega e un tele da 10 Mpx. Il Pro invece, ha un obiettivo Sony IMX989 da 50 Megapixel con due lenti aggiuntive, entrambe da 50 Mega. Il software di Leica coadiuva tutto il sistema di imaging dei device.

Arriviamo ora alla scheda tecnica. In primo luogo c’è il processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, con RAM di tipo LPDDR5 fino a 12 GB, memorie UFS 4.0 fino a 256 GB, batterie da 4500 e 4820 mAh con fast charge da 67 e 120W. Non manca il chip Surge G1, la ricarica wireless da 50W e la reverse charging da 10W. Il sistema operativo è Android 13 con skin MIUI 14. Completa la dotazione hardware il modem 5G, il 4G, il Bluetooth 5.2, la porta IR Blaster, la USB Type-C.

Arrivano in bianco, nero, azzurro e verde ma la versione standard ha cinque ulteriori colorazioni esclusive: Flame Red, Sapphire Blue, Hurricane Yellow, Jungle Green e Cement Grey. I prezzi partono da 574 dollari per la versione 8+128 GB dello Xiaomi 13 a salire fino a 905 dollari per la variante 12+512 GB dello Xiaomi 13 Pro. I preorder sono già partiti ma i telefoni saranno in vendita dal 14 dicembre (sempre in Cina). Nel resto del mondo li vedremo nei mesi a venire.

Intanto, vi segnaliamo che Xiaomi 12 5G si trova in super sconto su Amazon a soli 508,90€.

