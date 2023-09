Xiaomi 13 Lite: il mediogamma più bello, oggi in sconto su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia media super risoluto e performante; si chiama Xiaomi 13 Lite ed è un prodotto eccezionale. È il modello entry level della line-up di punta del colosso cinese e vanta un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Pensate che su Amazon costa solo 414,25€ ma grazie agli sconti folli presenti sul sito, lo pagherete con il 5% in meno sul valore di listino. In poche parole sarà vostro con 393,85€, spese di spedizione incluse, ma non lasciatevelo sfuggire. È un best buy assoluto alla cifra a cui viene proposto.

Xiaomi 13 Lite: a questo prezzo è un best buy

Per chi non lo conoscesse, questo Xiaomi 13 Lite è un terminale veramente fantastico; dispone di un pannello AMOLED da ben 6,55 pollici dotato di tecnologie all’avanguardia: citiamo la risoluzione FullHD+, il refresh rate da 120 Hz, il supporto all’HDR10+, le cornici sottili e dispone perfino di una doppia selfiecam posta in un’isola al centro dello schermo. Ottimo poi il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 che fa girare fluide tutte le applicazioni presenti sullo store di Google. Non c’è niente che questo device non possa fare e va benissimo anche per il gaming da mobile.

È delizioso anche per l’utilizzo “da social” con un’attenzione al comparto fotografico non indifferente. Ci sono tre sensori premium che girano foto e video di qualità cinematografica, anche in 4K. La main camera infatti, è da 48 Megapixel e vanta un software ricco di features smart pensate per gli amanti dei selfie e della street photography. Concludiamo segnalando la batteria da 4500 mAh che assicura un giorno intero di utilizzo con una singola carica. Il modello in questione è quello in colorazione nera con; a soli 393,85€ su Amazon, spese di spedizione incluse nel prezzo, non potete lasciarvelo scappare. Xiaomi 13 Lite è infatti un prodotto fantastico.

